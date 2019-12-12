Беларусь вышла в финал турнира в Будапеште 1 12.12.2019, 21:19

Белорусские хоккеисты одолели команду Южной Кореи.

Сборная Беларуси в рамках турнира в Будапеште одолела команду Южной Кореи и обеспечила себе выход в финал, передает pressball.by.

БЕЛАРУСЬ — ЮЖНАЯ КОРЕЯ — 6:5 ОТ (1:1, 1:1, 3:3, 1:0)

БЕЛАРУСЬ: И.Брикун (Осипков); Стасенко — Бэйлен, Стефанович — Дрозд — Платт; Шинкевич — Хенкель, Д.Буйницкий — Ковыршин — А.Костицын; Евенко — Готовец, Демков — Китаров — Когалев; Знахаренко — Боголейша, С.Малявко — Боярчук — Кислый.

ЮЖНАЯ КОРЕЯ: Хван Хьюн Хо (Пак Ки Хун); Ли Дон Ку — Сон Хьон Чол, Ким Сан Вук — Ким Ки Сун — Ан Чжин Хи; Чой Чжин Ву — Сон Юн Чжун, Син Сан Ву — Чо Мин Хо — Син Сан Хун; Нам Хи Ду — Ли Хо Сун, Ли Чон Хьюн — Чжон Юн Ву — Пак Чжин Кью; Ли Чжун Хо — Ли Мин Чжа, Син Хьюн Вун — Ли Йонг Мин — Ким Хьюн Кьюм.

ШАЙБЫ: 1:0 — Когалев (Китаров, Евенко, 5.20). 1:1 — Ким Ки Сун (Ким Сан Вук, Сон Хьон Чол, 18.54 — бол.). 1:2 — Ли Йонг Мин (Ким Хьюн Кьюм, 26.59). 2:2 — Платт (С.Малявко, 29.41 — мен.). 2:3 — Син Сан Хун (Чо Мин Хо, 44.37). 3:3 — Платт (А.Костицын, 52.25). 3:4 — Ли Йонг Мин (Син Хьюн Вун, 53.13). 3:5 — Сон Хьон Чол (Ким Сан Вук, Ким Ки Сун, 55.07 — бол.). 4:5 — Ковыршин (Готовец, 56.55). 5:5 — Стефанович (Бэйлен, 59.04 — бол.). 6:5 — Стефанович (Китаров, Стасенко, 64.36).