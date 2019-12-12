Историки расскажут, как белорусы отмечали Новый год и Рождество 12.12.2019, 21:29

Гостям мероприятия расскажут, как белорусская столица отмечала зимние праздники в разные времена.

Историки и краеведы расскажут, как в Минске отмечали Рождество и Новый год в разные времена. Мероприятие пройдет в Галерее tut.by в пятницу, 13 декабря.

Гостям мероприятия расскажут, как белорусская столица отмечала зимние праздники в разные времена.

Краевед и исследователь Вадим Зеленков поведает, как минчане ХХ века встречали и не встречали Новый год.

Кандидат исторических наук Антон Денисов расскажет, как трансформировались праздники под влиянием большевиков.

Фотохудожник Сергей Кожемякин покажет свой проект «Детский альбом», созданный на основе детских снимков советских лет.

Искусствовед и арт-критик Татьяна Бембель расскажет, как новогодняя тема отражалась в искусстве.