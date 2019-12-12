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Отток рабочей силы из Украины практически прекратился

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  • 12.12.2019, 21:39
Отток рабочей силы из Украины практически прекратился
Дмитрий Сологуб
Фото: НБУ

Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины.

Объем частных переводов из-за границы с начала 2019 года оказались на 7% ниже, чем в 2018-м.

Тенденция оттока рабочей силы за границу почти прекратилась. Об этом заявил заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб, сообщает nv.ua.

«По частным переводам из-за границы сейчас есть актуальная цифра за 10 месяцев — $9 млрд. Это почти, как в прошлом году — на 7% ниже», — сказал он.

По словам Сологуба, к концу 2019 года НБУ ожидает показатель до $11,5 млрд переводов.

«Это также соответствует прошлому году, то есть тенденция оттока рабочей силы за границу почти остановилась», — сказал Сологуб.

Ранее сообщалось, что украинцы продолжают с большим отрывом лидировать по количеству полученных видов на жительство в ЕС.


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