В Гродно преподавателей университета загоняют на уборку общежития 1 12.12.2019, 21:49

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Администрация Гродненского медицинского университет разослала преподавателям «письма счастья».

Администрация Гродненского медицинского университет хочет загнать преподавателей на уборку общежития.

Об этом Charter97.org сообщили сотрудники университета.

«Администрация Гродненского медицинского университета сошла с ума. Как в сталинские времена загоняет преподавателей, профессоров на уборку общежития. Вот такое письмо было разослано по всем структурным подразделениям университета. Причем сам отправитель точно не персонализирован, приказ отсутствует, письмо разослано от имени администрации университета», - рассказали сайту сотрудники Гродненского медицинского университета.