Почти правда Татьяна Росс

12.12.2019, 22:01

Версия предновогодних рассуждений Путина.

На носу конец года. Все подводят итоги. Путин тоже задумался о насущном. Тем более что времени в самолете много. Говорить ни с кем не хотелось. Наговорился в Париже. И вот, томно глядя в иллюминатор на проплывающие облака, в голову гаранта непрошено полезли грустные мысли:

...как-то все пошло не так. Или не туда. Паразиты. Обложили. Спортсменов соревноваться не пускают. Вишь, моча у наших не та. Свою бы проверили. Да, и хрен с ними. Проведем свои игры. Они еще иззавидуются. Пригласим ребят из Северной Кореи, может наберется кто-то из Сирии. Они должны нам благодарными быть. Мы им пару истребителей, а они нам спортсменов. По стрельбе, например. Или по метанию гранат. Или что там метают на Олимпиадах.

...а немцы, тоже гады. Из Берлина дипломатов выгнали. Вообще обнаглели. За что? у них кто-то кого-то убил, а мы виноваты. А мы их просили, давайте расследовать вместе. Они сами не хотели. Теперь говорят, что мы не просили. Вруны. Да и вообще, какое наше дело до того, что у них там в столице криминогенная обстановка. Не то, что у нас в Москве... Ладно, выслали наших дипломатов, мы им зеркально ответим... кому-нибудь чего-нибудь в чай подсыплем, знай наших...

... и эти, в Париже гнут, чтобы мы не безобразничали на Донбассе. А мы причем? Нас там нет! Откуда? Это все дела самих украинцев. Бомбят простых шахтеров за то, что те по-русски говорить хотят. А тут еще Зеленский из Квартала вылез и сразу умничать. То с этими унитазами привязался. А в Париже и вовсе. Говорит, что Россия на Востоке Украины воюет и, что там российские оккупанты. И Крым, видал, украинский. Не слышал, наверное, что мы с вежливыми там референдум провели. Сдурел.

...в ООН пыжатся на предмет российских военных в Крыму. А чего им там не быть? Крым же наш. Вот и военные наши там. Или туда хотели солдаты НАТО? Фиг вам, вернее, в вигвам вам, а не в Крым. "Адмирал Кузнецов" опять дымит и горит. Вот и хорошо. Пусть видят, как мы оснащены. И не лезут. А то тоже будут гореть синим пламенем.

...Госдеп, как всегда... намекает, что пора навести порядок в правоохранении и следить за соблюдением законности. Ну, скажите, ОНО им надо??? Пусть бы за собой смотрели. У них негров линчуют. Уже нет? Но линчевали же. Мы же им никаких санкций тогда не объявляли. И резолюции про соблюдение законов не слали. Или когда Гитлер воевать начал, мы что, разве собирались с англичанами и французами на предмет его утихомирить? Нет, наоборот, с его министром ручкались, совместно с ним парады проводили и договаривались, кому что брать. Но мирно брали. По желанию народов.

...ох, вот еще эта Резолюция. Придумали. Написали, что СССР вместе с Гитлером войну развязал. Совсем спятили. Никого СССР НЕ захватывал. Ни Западную Украину, ни Западную Белоруссию – они САМИ запросились в СССР. Знали, какая дружба народов у нас. Говорят, что СССР вела войны в 1939 году в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы и в Бессарабии в 1940-м. Какие войны? Это все было мирное присоединение по желанию народов этих стран. Но мы не дадим переписать историю. Как написали наши дИды в учебниках, так и останется. Видали мы их резолюции... пусть сами читают. А нашему трудовому и героическому народу про это знать нечего.

...что говорить, к нам всегда Запад был строг и беспощаден. Русофобы. Что с них взять. Да что запад. Даже батька не хочет помочь. Отказывается с нами сливаться. В Сочи припёрся. Улыбался. Ручкался. С руки жрал. А до дела дошло, в кусты. Говорит: нифига ни с кем сливаться не желаю. Никакого тебе, брат, Пу аншлюса. А ведь счастье было так близко. Батька подвел. Сколько батьку ни корми, а он, поганец, все в лес (на запад) смотрит. Придется голову ломать, как в 2024-ом поступить.

...Тут еще дома... то одни выходят с плакатами и кидаются пластиковыми стаканчиками, пугая переворотом, то другие требуют повышения зарплаты – дожили, даже учителя бузотёрствуют, то третьи не хотят мусорный полигон... а еще шаман этот... опять пошел на Москву. Ох, ни от кого нет покоя!

И вот все это лезет и лезет гаранту в голову. И хоть умеет он выкрутить мысли наизнанку, хоть знает, как переиграть всех, но тоска на него накатила. А тут еще эти облака в иллюминаторе. Сволочи, а не облака. Летают себе и плевать им на Путина с его мыслями. И вообще, облака тоже какие-то вражеские. Вон как хмуро смотрят на него...

И захотелось сказочному покурить. Не до здорового образа. Нервишки шалят. И тут слышит он краем уха радио: Госдума приняла во втором чтение законопроект о возврате курилок в российские аэропорты. Наконец, хорошая новость! Порадовали думцы. Прямо мысли Путина считали. Есть, есть в мире хоть кто-то, кто любит своего президента.

Татьяна Росс, kasparov.ru