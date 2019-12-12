Белорусский фотограф отличился в серьезном британском конкурсе 12.12.2019, 22:29

Михаил Копычко.

Фото: facebook.com/mihail.kopychko

Работа белоруса под названием «Гало» стала победителем в категории «Астрономия».

Снимок могилевского фотографа Михаила Копычко стал призером Royal Society Publishing Photography Competition – конкурса, проводимого Лондонским королевским обществом по развитию знаний о природе, передает belmir.by.

Гало. Фото: Михаил Копычко

Как говорится на сайте данного учреждения, работа белоруса под названием «Гало» стала победителем в категории «Астрономия». В описании к снимку сказано, что на нем изображено ночное лунное гало над лесным озером в Могилеве. «Я вдруг увидел его и поспешил из города в лес, чтобы запечатлеть», – рассказал автор фотографии.

Поясняется, что гало возникает в небе при наличии нескольких одновременных факторов. Оно часто наблюдается в морозную погоду в условиях высокой влажности. В воздухе одновременно находится множество ледяных кристалликов. Проходя сквозь них, лунный или солнечный свет преломляется особым образом, формируя дугу вокруг луны или солнца.

Королевское общество по развитию знаний о природе – ведущее научное общество Великобритании, одно из старейших в мире, создано в 1660 году и утверждено королевской хартией в 1662 году.

Конкурс научных фотографий проводится каждый год. В этот раз ученых по всему миру попросили выслать снимки в категориях «Астрономия», «Поведение», «Наука о Земле», «Экология» и «Микросъемка» в начале 2019 года. В итоге были присланы сотни работ. Их оценивало жюри, в которое вошли три профессора университетов Великобритании и США.

Напомним, в этом году Михаил Копычко уже был победителем конкурса журнала Nature и призером конкурса Британского экологического общества.