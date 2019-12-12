Трамп: Почему Германия, Франция и другие европейские страны не помогают Украине больше?
- 12.12.2019, 22:40
Президент США упрекнул Евросоюз за недостаточную помощь Украине.
Президент США Дональд Трамп в четверг выразил недоумение по поводу отсутствия должной помощи Украине от европейских стран, передает zn.ua.
"Я постоянно задаю вопрос: "Почему Германия, Франция и другие европейские страны не помогают Украине больше? Они получают наибольшую выгоду. Почему это всегда старые добрые Соединенные Штаты (кто помогает Украине — ред.)?" — написал Трамп в Twitter.