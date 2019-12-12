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Леонид Заико: Мне с детства говорили, что Беларусь – картофельная страна. Чушь!

  • 12.12.2019, 23:05
Леонид Заико: Мне с детства говорили, что Беларусь – картофельная страна. Чушь!
Леонид Заико

Пора забывать советские мифы.

Экономист Леонид Заико называет три отрасли, которые могут вывести белорусскую экономику на мировой уровень и отмечает – пора забывать советские мифы. Не картофелем и переработкой нефти живет Беларусь.

Может ли Беларусь прожить без экономической поддержки России? Экономист уверен, что все зависит от того, будут ли в почете мозги, передает «Белсат».

«Если бы президентом был человек ученый, он бы понимал – эта экономика углеводородов, экономика машиностроения заканчивается», – заявил Леонид Заико.


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