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Партия Джонсона побеждает на выборах в Великобритании

  • 13.12.2019, 8:19
Партия Джонсона побеждает на выборах в Великобритании
БОРИС ДЖОНСОН
ФОТО: AFP/KIRSTY WIGGLESWORTH

Опубликованы данные экзит-пола.

Консервативная партия, лидером которой является действующий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, по данным экзит-пола, побеждает на выборах, сообщает Reuters.

По данным экзит-пола, консерваторы берут 368 мест в парламенте. Этого им достаточно для формирования большинства.

Джонсон уже разослал электронные письма своим сторонникам, заявив, что без них ничего бы не получилось.

Если партия премьера наберет прогнозируемое количество мест, то Джонсон сможет быстро ратифицировать соглашение о Brexit и выйти из Европейского Союза до 31 января.

Джонсон уже поздравил консерваторов с победой и поблагодарил тех, кто поддержал партию.


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