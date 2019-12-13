Нардеп Украины: Фигурант дела Шеремета была в АТО в момент преступления 13.12.2019, 8:32

Фото: facebook/Яна Дугарь

Опубликовано фото документа, подтверждающего алиби.

Народный депутат от партии «Европейская солидарность», ветеран Яна Зинкевич сообщила, что подозреваемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яна Дугар на момент совершения преступления находилась в зоне проведения Антитеррористической операции, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Facebook Зинкевич.

«На фото справка, подтверждающая пребывания Яны в АТО на момент убийства Шеремета», — написала в Facebook народный депутат Украины.

Как видно из документа, Дугар находилась на Донбассе с июня по октябрь 2016 года. Белорусского журналиста же убили 20 июля 2016.

По версии следствия, подозреваемая осуществляла разведку вблизи места совершения преступления.

Напомним, что в четверг следователи сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугар, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольца Владислава и Инну Грищенко.

По версии правоохранителей, на основе проведенных экспертиз, закладывала взрывчатку под авто Шеремета – Кузьменко, а помогал ей – Антоненко.

Также следствие считает основным мотивом убийства журналиста Павла Шеремета дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.