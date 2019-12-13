А теперь – дискотека! Ирина Халип

13.12.2019, 8:36

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ИРИНА ХАЛИП

«Цап-царап» по-белорусски.

Завтра карета превратится в тыкву. Смокинги и вечерние платья обернутся потрепанными золушкиными обносками. В парадном зале выключат свет, и уборщица лениво махнет тряпкой, потому что и убирать нечего. Бал не состоится.

В афише Купаловского театра до сих пор на завтра назначен «Венский бал с А1 в Купаловском». Правда, внизу написано «отмена» - и что-то про возврат билетов в кассы. Спектаклем отмененный бал не заменили – в субботний вечер театр будет пуст, как давно уже не был. А новостные сайты до сих пор выбрасывают миллионы ссылок на бравурные тексты о том, как замечательно, что в Беларусь приходит традиция настоящих венских балов, как строго отбирают дебютанток, как в этом участвует целый бальный комитет при участии посла Австрии, как деньги от продажи билетов будут перечислены проекту «SOS-детские деревни». Обсуждали дресс-код и цену билетов, фраки и бальные платья дебютантов и смокинги гостей. Билеты за 250 рублей отлично раскупались. А потом вдруг – отмена. Потому что на несостоявшуюся попытку «как в Европе» решил наложить лапу тот, кого не то что на бал, а даже на порог в приличном доме не пустят. Испугавшиеся организаторы, пытаясь сохранить хорошую мину при плохой игре, говорили, что они «приняли приглашение Лукашенко». И теперь этот «бал» пройдет во Дворце республики 27 декабря, вот только купленные билеты уже недействительны. Приглашенных будет строго отбирать служба безопасности Лукашенко. И мероприятие это можно будет назвать как угодно: сельской дискотекой, новогодним корпоративчиком администрации, танцами-шманцами, пьянкой-гулянкой, - но только не венским балом.

Я не буду комментировать саму идею венского бала в Минске, хотя мне и кажется странным, что в стране, где людей превратили в рабов благодаря контрактной системе и мизерным зарплатам, где большинство ненавидит, но боится, где одни не вылезают из тюрем, а другие строят дворцы, кто-то пытается проводить настоящий бал. Впрочем, это мое личное мнение, которое я не хочу никому навязывать. В конце концов, я давно поняла, что в Беларуси существует две параллельные реальности и два отдельных народа. Это стало понятным еще 25 марта 2017 года. Помните, тогда весь центр города заполнили автозаки и ОМОН, который хватал каждого? В тот день задержали более 700 человек. Так вот, ленты социальных сетей тем вечером были как будто из двух разных городов. Половина пользователей выставляла фотографии автозаков, задержаний и избиений, а вторая – дам в красных платьях с бокалами шампанского, потому что где-то в городе шел очередной бал, пусть и не венский. Так что сегодня я не о самой бальной идее. Просто метод «цап-царап» работает не только в России, но и здесь. Владимир Путин его просто удачно сформулировал.

Появилось что-то интересненькое? Подайте сюда! Мария Василевич уже старовата для плясок в администрации, так что тащите туда шестнадцатилетних дебютанток. Благотворительность? Пусть сотовый оператор сам выкручивается и перечисляет сиротам деньги, которые уже не заработает. Люди, которые покупали билеты, смокинги и платья? Перетопчутся, в кабаке посидят, раз денежки водятся. Все довольны? А теперь – дискотека!

И это уже не первый подобный «цап-царап». Когда-то, еще «при Шушкевиче», юная бизнес-леди Елена Скрипель придумала праздник в рождественскую ночь. Нашла спонсоров, чтобы наградить деятелей искусства, в то время бедных и голодных. Конечно, мероприятие вышло забавным и наивным с теперешней точки зрения. Были платья с люрексом, малиновые пиджаки, Лика Ялинская и шуточки про куриные окорочка, которые летят в «Союзконтракт». Но идея была отличная. А в следующем, 1995 году, Елена зачем-то добавила номинацию «политик года». Понятно, кого она назначила этим политиком. Пригласила его на церемонию. И он пришел. А потом сделал тот же самый «цап-царап» - и теперь сам каждый год раздает премии «За духовное возрождение». Елена не сопротивлялась, потому что в тот момент, вероятно, поняла, с кем связалась. Зато благодаря послушанию и сговорчивости осталась в бизнесе и даже процветает.

А ведь тогда Лукашенко у власти был всего полгода и еще не разохотился. Можете себе представить, сколько за эти двадцать пять лет было «отжато» идей, проектов, контрактов, компаний? Сколько уничтожено тех, кто не хотел отдавать добровольно? Впрочем, это не про нынешних. Им, возможно, и разрешат постоять у стенки на этом празднике жизни. Они постоят – и будут потом до самой смерти говорить, что жизнь удалась.

Ирина Халип, специально для Charter97.org