Жизнь автомобилиста в Беларуси подорожает с 1 января 13.12.2019, 8:40

1,149

Что за сюрприз приготовили водителям к Новому году?

В Беларуси предлагается увеличить базовую величину до 27 рублей. Соответствующий проект постановления находится на рассмотрении в Совете Министров, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

Как отметили в ведомстве, обычно базовая величина в Беларуси увеличивается с 1 января.

Ныне действующий размер базовой величины равен 25,5 рублей и был установлен с 1 января 2019 года.

Увеличение базовой величины для автомобилистов значит, что вырастут платежи, которые зависят от размера базовой величины, в том числе штрафы за нарушение ПДД и не только. Увеличится госпошлина за участие авто в дорожном движении, подорожают услуги ГАИ, в том числе получение водительского удостоверения, дубликата, талона к в/у, сдача экзаменов в ГАИ на получение в/у, регистрация/снятие с учета транспорта.