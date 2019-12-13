Российский авианосец «Адмирал Кузнецов» назвали куском ржавчины 9 13.12.2019, 8:59

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Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Проект изначально был сомнительным.

«Адмирал Кузнецов», подобно другим советским крейсерам проекта 1143 «Кречет», является «просто куском ржавчины». Так в американском журнале The National Interest назвали единственный российский авианосец (перевод — lenta.ru).

Издание пишет, что постройка подобных кораблей была обусловлена желанием СССР стать военно-морской державой, которая бы смогла проецировать собственную силу далеко за пределами страны.

Неудачей проекта журнал называет попытку совместить в одном корабле возможности ракетного крейсера и авианосца.

В июле эксперт Военно-морского института США Ричард Мосс заявил, что Москва окажет Вашингтону и Брюсселю «огромную услугу, если решит потратить деньги, время и человеческий капитал, необходимые для капитального ремонта авианосца, явно являющегося обременением эпохи холодной войны».

В настоящее время тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» находится на ремонте. Вчера во время ремонта на палубе «Адмирала Кузнецова» вспыхнул масштабный пожар.