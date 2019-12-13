С минчанина требуют $9 тысяч из-за незакрытого сантехником ЖЭУ крана на батарее 13.12.2019, 9:26

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Коммунальщики утверждают, что своих сотрудников в квартиру не отправляли.

Представьте, что у вас ломается смеситель, а чинить его вы не умеете. Вы звоните сантехнику из местного ЖЭУ и просите заскочить. Через несколько дней к вам приходит уже давно знакомый рабочий, который выполняет просьбу и берет за это относительно небольшие деньги. Но как только дядя Саша (Витя, Вася) уходит, кран протекает и обильно затапливает несколько квартир. Минчанин Ярослав говорит, что с ним приключилось что-то подобное и теперь он может потерять крупную сумму денег. А дяди-коммунальщика нет (и не было никогда), пишет onliner.by.

Кто открутил вентиль на батарее?

Эту квартиру Ярослав купил около двух лет назад. «Двушку» в самом центре Минска продавали всего за $65 тыс. по курсу, однако помещение остро нуждалось в ремонте. После затянувшейся перепланировки семья решила разобраться с коммуникациями и обратилась в ЖЭУ для получения разрешения на замену трубопровода. Так Ярослав и познакомился с сантехником Александром.

По словам Ярослава, специалисты убедили его в том, что разрешение на ремонт трубопровода распространяется и на устранение неполадок в системе отопления.

— Когда Саша сделал нам трубы, я спросил, можем ли мы установить вентили на батареи. Он сказал, что это можно, и пообещал сделать, но предупредил, что нужно будет вызывать аварийку, — пытается ничего не упустить Ярослав.

Минчанин говорит, что сантехнику передали ключи, после чего и случился потоп.

— Я в это время был на работе, мне обо всем рассказал мой сосед, Демьян. Сказал, что у меня в квартире что-то странно журчит. Я приехал, а тут фонтан горячей воды. К этому моменту уже были видны подтеки на фасаде. Все было полностью в воде. Я пришел сюда и решил, что порвало трубу, но оказалось, что просто не был закрыт кран, — рассказывает минчанин. — Кроме моей, залиты оказались еще две квартиры.

После залития ко мне пришел сантехник. Я включил диктофон, предупредив его об этом. Этот Александр начал говорить что-то непонятное — сначала про своего напарника, который пустил воду, потом про аварийку.

Получается, они пустили воду по стояку, но не поднялись, не проверили ничего, и у меня два часа под напором лилась вода.

Потом, на суде сантехник не отрицал подлинность аудиозаписи, но утверждал, что говорил все это только для того, чтобы я от него отстал. Он признавал, что спиливал какие-то трубы отопления, а потом ничего не проверял.

Наш собеседник делится аудиозаписью, на которой сантехник утверждает, что воду открывал его напарник. На суде же Александр будет протестовать против приобщения записи к материалам дела.

Залитый сосед: «Меня втягивают меня в судебные дрязги, к которым я не имею отношения»

Ближайшие соседи Ярослава пострадали не слишком сильно: ущерб составил около $700 в эквиваленте. А вот Георгию из «двушки» на третьем этаже досталось. Мужчина говорит, что ремонт оказался испорчен во всех комнатах, кроме ванной.

— У меня к Ярославу никаких претензий нет. Вообще. И отношений у нас тоже никаких нет, — начинает Георгий. — У меня оформлен договор с компанией «Промтрансинвест». Когда произошло залитие, у меня были переговоры со страховой, и мы решили, что я буду производить ремонт своими средствами, согласовывать с ними все, а они мне будут выплачивать.

Я выбрал строительную контору, которая делает ремонты под ключ, согласовал предварительную смету со страховой, она была на 16 700 рублей. В ходе ремонта я обнаружил дефекты, которые невозможно было найти при предварительном осмотре.

Я вызывал мастера из ЖЭСа, они оформили мне дополнительный дефектный акт, и сумма превысила 20 тыс. рублей.

Георгий говорит, что на данный момент страховая выплатила ему только часть суммы — организация остается должна минчанину около 2,5 тыс. рублей и еще примерно столько же пени. По словам мужчины, вернуть деньги ему не могут по причине судебных разбирательств.

— Я каждый год честно платил взносы в надежде, что буду защищен, но в результате мне не отдают деньги и втягивают меня в судебные дрязги, к которым я не имею отношения, — негодует Георгий и говорит, что из-за этой истории страдают все.

Диалоги судьи и сантехника

На суде в качестве истца выступала страховая компания, в роли ответчиков — Ярослав, а также ЖЭУ и ЖКХ района. Ярослав показывает нам протоколы, в которых зафиксированы опросы сантехников. Приводим самые показательные части диалогов.

— Вам ответчик предоставил ключи для чего?

— Чтобы проверить, как его сварщики наварили. Подошел и посмотрел, чтобы там ничего не потекло. Запускал дом другой человек [называет фамилию напарника].

— В день залития вы не заходили в квартиру [Ярослава]?

— Нет.

— С какой целью вы брали ключи?

— Для того чтобы проверить.

— В связи с чем не было возможности проверить?

— Занимался своими вопросами.

Обозревается аудиозапись разговора с сантехником. Затем судья задает несколько вопросов, ответов на которые нам найти не удалось.

— Кто производил работы?

— Не знаю.

— Аварийная служба работы выполняла?

— Нет.

— Кто включал краны?

— Работники ответчика.

— В связи с чем вы пытаетесь говорить другое?

— Потому что хозяин в течение двух недель пудрил мозги, надо было проехать по ушам, чтобы не спрашивал.

Судебные разбирательства длились довольно долго, а их результатом стало неожиданное для Ярослава решение: мужчину обязали выплатить около 10 тыс. рублей. Во втором иске, который был адресован коммунальщикам, было отказано.

— Сейчас страховая обжалует решение: они считают, что я должен выплатить 18 тыс. рублей. Я же вообще не понимаю, откуда берутся такие суммы. ЖЭС из этой истории вообще исчез — теперь отвечаю только я, хотя потоп произошел не из-за прорыва или чего-то еще, а из-за открытого крана! — возмущается Ярослав и признается, что не знает, как выходить из такой ситуации.

Мы попробовали поговорить с сантехниками, выступавшими на суде, но конструктивного диалога с мужчинами не получилось. Александр раздраженно ответил, что в тот день не был в квартире, и сказал, что не хочет обсуждать тему. Его напарник тоже не смог объяснить, что именно произошло. Охотнее согласилась пообщаться с нами юрист ЖЭУ-2 Советского района Оксана Леонидовна, которая присутствовала на судебных заседаниях по этому делу.

— К нам [Ярослав] официально не обращался, выхода нашего сантехника к нему не было. Я об этом говорила на суде: абсолютно на любую работу должна быть официальная бумага. Если человек не посчитал нужным оформлять это документально, то сейчас его слово идет против нашего слова.

— То есть от ЖЭУ-2 сантехник к Ярославу не приходил?

— Нет, как сотрудник ЖЭУ не приходил. Была от него жалоба, что сотрудник приходил после пяти вечера, а по пятницам у нас рабочий день до 16:45.

Ярослав говорит, что работы начались гораздо раньше

— А сантехник приходил после пяти?

— Это он утверждает, что приходил.

— А сантехник что утверждает?

— Что вообще не приходил. На суде мужчина говорил: «Я думал, что не надо документально ничего оформлять». На что я ему ответила: «Незнание законов от ответственности не освобождает». Если бы человек действительно делал все на законодательном уровне, вопрос бы не возник.

Что делать в такой ситуации?

Ярослав говорит, что действительно договаривался о проведении работ напрямую с сантехником, однако он был уверен, что специалисты будут работать от лица ЖКХ: как еще можно отключить отопление во всем подъезде? Запутался минчанин и с документами: он посчитал, что разрешение на замену трубопровода относится и к вопросу отопления, а это не так. В итоге суд посчитал, что возмещать ущерб должен именно собственник, хотя сегодня решение уже обжаловано и будет рассмотрено снова, на этот раз в суде второй инстанции.

В такой ситуации могли бы оказаться многие: люди часто обзаводятся номерами полезных специалистов и звонят им на мобильный. Да и частные компании далеко не всегда предлагают подписать договор о ремонте розетки или прочистке засорившейся трубы. Юрист Татьяна Ревинская рассказала, как избежать такой ситуации.

— По закону поддерживать коммуникации в исправном состоянии обязан владелец квадратных метров. На нем лежит и ответственность в случае причинения ущерба имуществу других жильцов (если залитие произошло до квартирного вентиля или через общие канализационные стояки, а также в результате течи трубопроводов в жилых и подсобных помещениях (санузлы, кухни и другие нежилые помещения), течи кровли, в этом случае ответственность несет эксплуатирующая организация).

Порой домовладелец привлекает к ремонту не профессиональных специалистов, а «мастеров, с которыми договорился напрямую». Не следует удивляться, что через некоторое время стояк и батарею отопления прорвало напором воды, и в итоге такая «экономия» приведет к существенным убыткам из-за необходимости ремонта как своей, так и соседской квартиры. В данном случае в затоплении будет виноват владелец квартиры.

Поэтому лучше заключить договор со специалистами (договор бытового подряда), которые качественно установят трубы, поставят фильтры воды и так далее и дадут необходимую гарантию. Договор будет содержать вид, особенности выполняемых работ; сроки; цену; лицо, которое будет выполнять эти работы; и, конечно, ответственность в случае некачественно выполненных работ.

Можно также обратиться и в ЖЭС, заключив соответствующий договор. В случае непрофессиональных действий работников ЖЭСа, в результате которых произошло залитие квартиры, на вполне законных основаниях можно рассчитывать на возмещение ущерба со стороны виновника потопа.