Зеленский: Если нам вернут Донбасс, я готов 10 раз пожать руку Путину, а если Крым – то можно и 100 раз 25 13.12.2019, 9:56

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Президент Украины рассказал о переговорных позициях с Кремлем.

12 декабря в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" президент Украины Владимир Зеленский сказал, что во время нормандского саммита в Париже обменялся рукопожатиями с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает gordonua.com.

"А как можно по-другому проводить встречи на высшем уровне? Как можно без рукопожатия начать диалог? Как можно о чем-то договариваться и решать вопросы?" – отметил президент.

По мнению Зеленского, на нормандском саммите удалось "многое решить", но результат этих решений можно будет увидеть до конца 2019 года.

"Мы действительно очень хотим прекратить войну – значит, мы должны разговаривать. Я скажу откровенно: если завтра нам вернут временно оккупированный Донбасс, то я могу еще 10 раз пожать руку Путину, а если нам вернут наш Крым – а его обязательно когда-то вернут – то можно и 100 раз пожать руку. Я готов на такие вещи ради результата", – заявил президент.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась первая встреча Зеленского и Путина.

Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня на Донбассе и провести обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", также обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и разведение сил и средств на трех участках.

На видео встречи, которое показали в прямом эфире, рукопожатия Зеленского и Путина не было. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что президенты обменялись рукопожатиями во время встречи перед началом переговоров лидеров "Нормандской четверки".