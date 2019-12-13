Стал известен основной кандидат на пост главного тренера ФК «Динамо-Брест» 3 13.12.2019, 10:23

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Олег Дулуб

Фото: onliner.by

Он близок к подписанию контракта.

Стал известен основной кандидат на пост главного тренера футбольного клуба "Динамо-Брест". По сведениям pressball.by, это белорусский специалист Олег Дулуб. Он близок к подписанию контракта. Ожидается, что назначение может состояться в ближайшее время.

Олегу Дулубу 54 года. Он — уроженец Калинковичей. В прошлом Дулуб — футболист, тренерскую карьеру начал в 2001-м. Входил в тренерский штаб минского "Динамо", после чего начался его звёздный час. В 2015-2016 годах он был главным тренером минских "Крумкачей", вывел их в высшую лигу. Дальше было приглашение в львовские "Карпаты" (2016-2017), одесский "Черноморец" (2017). В январе 2018-го Олег Дулуб возглавил БАТЭ, но уже летом его неожиданно отправили в отставку (борисовчане лидировали в чемпионате Беларуси, но были два болезненных поражения от брестского "Динамо" в матчах за Суперкубок и Кубок Беларуси). После длительного отдыха Дулуб год поработал в Казахстане с клубом "Атыртау", но не очень удачно.

Чемпион Беларуси брестское "Динамо" попрощалось с главным тренером 42-летним чехом Марцелом Личкой 9 декабря. Предполагается, что руководство клуба решило заменить его на более опытного специалиста — в следующем году динамовцев ждёт борьба на два фронта: национальный чемпионат и квалификация Лиги чемпионов.