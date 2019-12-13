«Пошла приватизировать, а моей квартиры – нет»: крик души пенсионерки 12 13.12.2019, 10:48

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Как чиновники «отжимают» жилье у пожилых людей.

Своей историей с видеоблогером и активистом гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрусем Войничем поделилась жительница минского микрорайона Юго-Запад Людмила Александровна. Ей угрожают выселением, если она не выплатит 11800 рублей за «приватизацию» квартиры, в которой она жила 40 лет.

- Получила квартиру 40 лет тому назад, - расcказывает минчанка. - Пошла приватизировать в 2014 году, а моей квартиры – нет, не зарегистрирована. А я прожила 37 лет, платила деньги. Пошла в институт – нашли мою квартиру, зарегистрировали 2014 годом и назначили мне выплачивать за приватизацию 118 миллионов [11800 рублей новыми деньгами].

Мне 73 года, проработала 50 лет, платила налоги и теперь государство требует с меня такие деньги, чтобы я могла жить в своей личной квартире. 27 лет проработала на стройке, но потом, по состоянию здоровья, уволилась и перешла в «Белкнигу», но тоже строителем. А теперь я семь лет уже на пенсии. Ничего невозможного нового купить, я в тяжелом положении. Я не могу отложить себе «смертных» каких-то, накоплений у меня нет. Ничего нет.