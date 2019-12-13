В полиции Украины рассказали, как вышли на подозреваемых в убийстве Шеремета 4 13.12.2019, 10:57

3,146

Следствие обратило внимание на два случая.

В рамках расследования убийства журналиста Павла Шеремета следствие изучило 35 взрывов по всей территории Украины и обратило внимание на два случая – подрыв ЛЭП 21 ноября 2015 года в Херсонской области и неудачное покушение на бизнесмена в Ивано-Франковской области, рассказал замглавы Национальной полиции Евгений Коваль, передает gordonua.com.

По его словам, это, а также специфический принт на одежде одного из возможных подрывателей ЛЭП на админгранице с Крымом, человека по кличке Нацик, позволили выйти на подозреваемых в убийстве Шеремета.

"Следствие установило, что [Нацик] – это гражданин [музыкант и доброволец Андрей ] Антоненко, который живет в центре Киева, неподалеку от места, где убили Шеремета. У Антоненко двое друзей – Юлия Кузьменко и мужчина К. под псевдонимом Электрик. Они неоднократно встречались, в том числе и на фоне помощи военным", – сказал он.

Коваль отметил, что у них были общие друзья, а гражданин К. сожительствовал с Кузьменко и имел навыки оперативной работы.

По данным полиции, Антоненко и Кузьменко закладывали взрывное устройство под автомобиль, в котором погиб Шеремет.

Полицейский рассказал, что второе преступление, на которое обратили внимание оперативники, – покушение на бизнесмена Михаила Чекурака в Косове Ивано-Франковской области.

"Согласно результатам экспертиз, во время покушения использовали взрывное устройство, почти идентичное тому, на котором подорвался и Павел Шеремет... Молекулярными экспертизами было определено, что на взрывчатке остались следы ДНК семейной пары – Владислава и Инны Грищенко", – добавил он.

Следствие установило, что злоумышленников привозил в Косов гражданин В. с позывным Пистолет. За автомобилем, на котором супруги Грищенко ездили в Косов, приезжал гражданин К. (Электрик).

Коваль не назвал имени гражданина В., но сообщил, что в октябре 2019-го мужчину нашли мертвым с огнестрельной раной через день после получения повестки на допрос по делу Шеремета как свидетеля. При таких же обстоятельствах умер ветеран АТО Иван Вакуленко, писал INSIDER.

Еще одна фигурантка – Яна Дугарь – фотографировала расположение видеокамер вокруг места престепления за пять и два дня до убийства Шеремета, сообщил Коваль.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

Следствие рассматривало четыре версии мотивов убийства Шеремета: профессиональную деятельность, личные неприязненные отношения, дестабилизацию ситуации в Украине, убийство по ошибке (вместо Притулы). В феврале 2017 года приоритетной версией правоохранителей была журналистская деятельность Шеремета. Сейчас основной версией убийства полиция считает дестабилизацию ситуации в Украине. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подчеркнул, что следствие еще не нашло заказчиков убийства.

Вчера министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. На срочном брифинге замглавы Нацполиции Евгений Коваль назвал имена вероятных причастных к убийству: медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь, врач детской больницы "Охматдет" и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант и доброволец Андрей Антоненко и семья участников АТО – Владислав и Инна Грищенко.

9 декабря Грищенко на суде заявлял, что ему якобы предлагали взять на себя ответственность за убийство Шеремета или сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Максима Шаповала, а также за взорванные в октябре 2015 года электроопоры в Херсонской области. 10 декабря "Украинская правда" сообщила, что из Единого реестра судебных решений исчезло несколько решений по делу Владислава Грищенко, который вместе с женой Инной находится под арестом по делу о подготовке взрыва в Ивано-Франковской области.