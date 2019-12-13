Cпустя сутки удалось потушить российский авианосец «Адмирал Кузнецов» 5 13.12.2019, 11:04

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Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Судьба одного члена экипажа остается неизвестной.

Около 5:00 утра по Минску в России удалось ликвидировать открытое горение на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", однако в результате пожара 1 человек погиб, судьба еще одного члена экипажа - неизвестна.

Об этом сообщает российское издание ТАСС со ссылкой на экстренные службы РФ.

"Около пяти утра открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара составила 500 кв. метров".

В результате пожара погиб один человек, 12 пострадали, состояние одного из них оценивается как тяжелое, 11 как средней степени тяжести.

Судьба одного члена экипажа остается неизвестной.

Отмечается, что тушение пожара осложнялось сильным задымлением и высокими температурами.

Что было ранее: 12 декабря в трюме первого энергоотсека крейсера "Адмирал Кузнецов" произошло возгорание при выполнении огневых работ.

Ранее сообщалось, что огонь охватил по меньшей мере 120 квадратных метров судна. Горит дизельное топливо. На момент пожара на корабле находилось более 400 человек, их эвакуировали.