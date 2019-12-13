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МЧМ-2020: условия, при которых сборная Беларуси пробьется в элиту

  • 13.12.2019, 11:14
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МЧМ-2020: условия, при которых сборная Беларуси пробьется в элиту
Фото: hockey.by

Решающие матчи пройдут сегодня и в воскресенье.

В пятницу, 13 декабря, на льду "Чижовка-Арены" в Минске пройдут матчи четвертого тура молодежного чемпионата мира в дивизионе 1A. Соперником сборной Беларуси станет команда Словении, начало встречи — в 19.30. На выход в элиту претендуют сборные Латвии, Австрии, Норвегии и Беларуси. В заключительном туре белорусы сыграют с датчанами. Итак, наши могут набрать в турнире максимум 11 очков. При этом необходимо, чтобы латвийцы и норвежцы набрали максимум по десять очков, австрийцы — максимум 11, пишет pressball.by.

13.12. Латвия — Австрия, Норвегия — Дания, Беларусь — Словения.

15.12. Австрия — Словения, Норвегия — Латвия, Дания — Беларусь.

Положение в таблице: Латвия — 8 очков (3 матча), Австрия — 6 (3), Беларусь — 5 (3), Норвегия — 5 (3), Дания — 2 (3), Словения — 1 (3).

— Победа латвийцев над австрийцами в основное время лишает сборную Беларуси шансов на выход в элиту.

— Поражение от словенцев в основное время лишает белорусов шансов на выход в элиту.

— Поражение от словенцев в овертайме или по буллитам сохранит белорусам шансы только в случае, если латвийцы проиграют сборной Австрии.

— Победа над словенцами в овертайме или по буллитам сохранит белорусам шансы только в случае, если латвийцы проиграют сборной Австрии.

При этом наша команда к игре со словенцами будет знакома с диспозицией: матч между сборными Австрии и Латвии начнется в 12.30.


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