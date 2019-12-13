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Вышел финальный трейлер сериала «Ведьмак» от Netflix

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  • 13.12.2019, 11:25
Вышел финальный трейлер сериала «Ведьмак» от Netflix

Сериал основан на книгах польского писателя Анджея Сапковского.

Стриминговый сервис Netflix выпустил финальный трейлер сериала «Ведьмак», пишет «Медуза».

«На континенте, пронизанном злом, сходятся пути охотника на монстров, чародейки и сбежавшей принцессы», — говорится в описании трейлера на ютьюб-канале Netflix.

Как и одноименная серия видеоигр, сериал основан на книгах польского писателя Анджея Сапковского.

Роль ведьмака Геральта из Ривии сыграл Генри Кавилл, чародейки Йеннифэр — Аня Чалотра, а принцессы Цириллы — Фрейя Аллан. Шоураннер проекта — Лорен Шмидт («Западное крыло»).


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