Вышел финальный трейлер сериала «Ведьмак» от Netflix

Вышел финальный трейлер сериала «Ведьмак» от Netflix1
- 13.12.2019, 11:25
Сериал основан на книгах польского писателя Анджея Сапковского.
Стриминговый сервис Netflix выпустил финальный трейлер сериала «Ведьмак», пишет «Медуза».
«На континенте, пронизанном злом, сходятся пути охотника на монстров, чародейки и сбежавшей принцессы», — говорится в описании трейлера на ютьюб-канале Netflix.
Как и одноименная серия видеоигр, сериал основан на книгах польского писателя Анджея Сапковского.
Роль ведьмака Геральта из Ривии сыграл Генри Кавилл, чародейки Йеннифэр — Аня Чалотра, а принцессы Цириллы — Фрейя Аллан. Шоураннер проекта — Лорен Шмидт («Западное крыло»).