Вышел финальный трейлер сериала «Ведьмак» от Netflix 1 13.12.2019, 11:25

Сериал основан на книгах польского писателя Анджея Сапковского.

Стриминговый сервис Netflix выпустил финальный трейлер сериала «Ведьмак», пишет «Медуза».

«На континенте, пронизанном злом, сходятся пути охотника на монстров, чародейки и сбежавшей принцессы», — говорится в описании трейлера на ютьюб-канале Netflix.

Как и одноименная серия видеоигр, сериал основан на книгах польского писателя Анджея Сапковского.

Роль ведьмака Геральта из Ривии сыграл Генри Кавилл, чародейки Йеннифэр — Аня Чалотра, а принцессы Цириллы — Фрейя Аллан. Шоураннер проекта — Лорен Шмидт («Западное крыло»).