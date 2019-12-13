Партия Джонсона получила абсолютное большинство в парламенте Британии 5 13.12.2019, 11:27

Стали известны официальные результаты подсчета голосов.

Надежды на второй референдум по "Брекзиту" провалились. Консервативная партия премьер-министра Бориса Джонсона получила на выборах абсолютное большинство мест в парламенте и теперь может вывести страну из состава ЕС, сообщает dw.com.

В Великобритании Консервативная партия премьер-министра Бориса Джонсона одержала убедительную победу в результате внеочередных парламентских выборов и теперь может выполнить обещание о выводе страны из состава Европейского Союза. По результатам официального подсчета результатов голосования в 605 из 650 округов на утро пятницы, 13 декабря, тори получат более 330 из 650 мест в Палате общин, то есть абсолютное большинство, и способны править страной самостоятельно, без партнеров.

По подсчетам британской медиакомпании ВВС, партия Джонсона может рассчитывать как минимум на 362 мандата. Находящимся в оппозиции лейбористам достанется лишь 199 мест. Это худший результат Лейбористской партии за всю историю. Лидер оппозиции Джереми Корбин признал поражение и обещал покинуть пост главы партии после переходной фазы.

Борис Джонсон заявил, что его правительство получило "мощный мандат на реализацию "Брекзита". Он обещал "объединить страну и сосредоточить внимание на приоритетах британского народа". Благодаря абсолютному большинству Джонсон теперь может провести через парламент согласованный с Брюсселем договор об условиях и порядке выхода Великобритании из состава ЕС. Великобритания планирует осуществить "Брекзит" 31 января.