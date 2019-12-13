CМИ: «Адмирал Кузнецов» загорелся из-за неубранной кучи мусора 1 13.12.2019, 12:18

Фото: ТАСС

Единственный российский авианосец горел целые сутки.

Причиной пожара на российском авианосце «Адмирал Кузнецов» стало попадание сварочной окалины на брошенную в трюме промасленную ветошь, от которой огонь перекинулся на электрокабели, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на специалистов.

По мнению близких к участникам ремонта источников, горячая сварочная окалина по вертикальному кабельному каналу провалилась вниз. Там она должна была упасть на чистый пол, но вместо этого попала на оставленную кучу мусора.

Экипаж самостоятельно затушил пожар в трюме, однако из-за сквозняка и работающей вентиляции огонь успел перекинуться на изоляцию электропроводов и уйти в кабельные каналы.

Специалисты ликвидировали открытое горение на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске спустя сутки после начала пожара.

В результате пожара погиб один человек, 12 пострадали, состояние одного из них оценивается как тяжелое, 11 как средней степени тяжести. Судьба одного члена экипажа остается неизвестной.

Пожар на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов», с 2018 года проходящем ремонт на 35-м судоремонтном заводе, начался в четверг утром. В центре судоремонта «Звездочка» заявили, что возгорание произошло в трюме первого энергоотсека при выполнении огневых работ.