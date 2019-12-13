«Баста» о странных словах Лукашенко: Может оговорился по старости? 13.12.2019, 12:26

Диктатор рассказал очередные небылицы перед студентами-медиками.

После массового выхода молодежи на акции протеста диктатор проводит встречи со студентами столичных вузов и раздает привычные обещания, пишет телеграмм-канал «Баста».

Начал сегодня с медуниверситета:

- Мы в правительстве разработаем программу, в первом квартале доложат мне министры, по строительству домов по типу домов в Боровлянах. Потому, что дом в Боровлянах - это недорого.

Глянули мы на это "недорого". Пустые участки без коммуникаций - от $30 тысяч. С газом и электричеством - от $42 тысяч. Самый дешевый дом - $120 тысяч.

Может оговорился? С кем не бывает по старости? Может квартиры имел в виду? Тут не намного дешевле. Двушка - $72 тысячи, трёшка - $94 тысячи.

Недорого, ага. Каждому студенту по карману.

Что поделать, нет в мире совершенства… это тоже вырежи из белорусов и русских