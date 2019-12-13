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Минское «Динамо» также ведет переговоры с Олегом Дулубом

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  • 13.12.2019, 12:29
Минское «Динамо» также ведет переговоры с Олегом Дулубом
Олег Дулуб

Но тренер склоняется к варианту с клубом из Бреста.

Как стало известно «Трибуне», минское «Динамо» готовы было назначить Олега Дулуба главным тренером команды.

Стороны долгое время вели переговоры. Главное разногласие было в сроках контракта. Клуб предлагал годичное соглашение, а Дулуб хотел более длительный и защищенный контракт.

Минское «Динамо» согласилось пойти на условия Дулуба, однако в данный момент специалист склоняется в сторону брестского «Динамо».

Ранее сообщалось о том, что Дулуб может возглавить клуб из Бреста в ближайшее время.

Отметим, что нынешний спортивный директор минского «Динамо» Юрий Поклад работал в тренерском штабе Олега Дулуба в «Карпатах».


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