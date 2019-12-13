Зеленский ответил на слова Путина о газе 7 13.12.2019, 12:48

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Владимир Зеленский

Тема была поднята правителем РФ на нормандском саммите в Париже.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос подписания о транзите газа из РФ поднимался на встрече в "нормандском формате" 9 декабря с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире программы "Право на власть".

Ведущая спросила у главы государства, что он думает о словах Путина "А у нас в квартире газ".

"А у нас газопровод", - ответил Зеленский.

"Мне кажется, что у нас очень высок процент того, что у нас будет подписан контракт о транзите газа. Это важно не только для Украины, это важно для Европы. Мы об этом говорили и в "нормандской четверке" и тет-а-тет с президентом РФ. Я вижу, что все сейчас настроены на то, чтобы подписать договор", - рассказал Зеленский.

По его словам, главный спорный вопрос - срок действия этого контракта. Россия на переговорах предлагала продлить договор на год, Украина предлагала на 10 лет.

"Потом нам предложили три года, мы предложили компромисс - 10 лет. Думаю, мы сойдемся на нормальном сроке. Я уверен, что мы подпишем договор на транзит, большие средства для Украины. ... России нужно продавать газ, Европе этот газ нужен. У нас труба. В принципе всем выгодно", - отметил глава украинского государства.