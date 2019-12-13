Анджей Дуда: У Польши и Эстонии общее видение восточной политики 2 13.12.2019, 12:59

Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда

Фото: PAP/Piotr Nowak

Две страны объединены инициативой «Троеморье».

Президент Польши Анджей Дуда в Президентском дворце в Варшаве официально передал полномочия непостоянного члена Совета Безопасности ООН Эстонии в лице ее президента Керсти Кальюлайд, сообщает «Польское Радио».

Польша была избрана непостоянным членом Совета Безопасности ООН в июне 2017 года.

Анджей Дуда выразил надежду, что Эстония продолжит осуществлять в т.ч. польские инициативы в Совете Безопасности ООН.

По его словам, две страны объединены не только близким расположением и членством в Европейском союзе, а также инициативой «Троеморье»: «Также нас сближают общие подходы к вопросам безопасности в нашем регионе, отчетливо выраженные во время последней встречи в Лондоне глав государств и правительств стран Североатлантического альянса. Также у нас с Эстонией совпадает видение политики на восточном векторе».