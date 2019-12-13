Что происходит с «Адмиралом Кузнецовым»? 7 13.12.2019, 13:16

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Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"

Фото: RFE/RL

Пожар — это уже не первое ЧП за последние годы.

Пожар на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" начался 12 декабря в 12:00 во время сварочных работ. Судно стояло на судоремонтном заводе "Звездочка", при ремонте в энергоотсеке на нижней палубе корабля загорелись электрокабели. По данным медицины катастроф Мурманской области, пострадали 12 человек, они доставлены в Мурманскую городскую клиническую больницу и в Мурманский областной клинический многопрофильный центр. Большинство из них отравилось продуктами горения. Судьба трех пропавших весь день оставалась неизвестной. К вечеру спасатели обнаружили тело одного погибшего. Это уже не первое ЧП крейсера за последние годы, пишет Север Реалии.

Что известно о пожаре

Как сообщили в Следственном комитете Мурманской области, к 14:30 мск пожар локализовали военнослужащие из состава экипажа корабля, которые сопровождали ремонтные работы, а также пожарные судоремонтного завода. Во время возгорания на судне работали около 400 человек, они были эвакуированы.

По информации ТАСС со ссылкой на экстренные службы, пострадали 10 человек, шесть из них находятся в реанимации: это члены экипажа корабля и сотрудники судоремонтного завода. Большинство пострадавших отравились продуктами горения, один получил черепно-мозговую травму. Состояние лишь одного пострадавшего оценивается как легкой степени тяжести.

По информации Baza, во время возгорания пропал капитан третьего ранга, командир дивизиона аварийно-спасательных работ Виктор Измайлов, он отвечал за ремонт "Адмирала Кузнецова". Его поиски продолжаются. Всего пропавшими числится трое человек, 12 пострадавших отправлены в мурманские больницы, причина – "отправление продуктами горения".

Пожарный, работающий на месте ЧП, сообщил корреспонденту Север.Реалии, что на 17.25 пожар продолжался, "до очага возгорания ещё не добрались, трое человек не найдены".

Версии о причинах возгорания

По словам президента Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова, причиной пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" мог стать "человеческий фактор" во время сварочных работ.

"Произошло попадание окалины на нижние палубы. В связи с наличием демонтированного оборудования и пожароопасных жидкостей на этой палубе произошло локальное возгорание", – рассказал он "Интерфаксу". Оценить ущерб от случившегося можно после того, как пожар полностью потушат и можно будет пройти в пострадавшие отсеки, добавил он.

Эксперт по судоходству Михаил Войтенко рассказал сайту Север.Реалии, что пожары во время ремонта происходят часто, не только на военных кораблях, но и на гражданских, и в этом плане крейсер "Адмирал Кузнецов" не стал исключением.

Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"

– Это ремонт, и в ремонте, особенно на военных кораблях, и далеко не только российских, а по всему миру какие-то такие ЧП, пожары и прочее нередки. Пожары вообще самое частое ЧП во время ремонта не только военных кораблей, но и гражданских. Сварщик или кто-то ответственный не усмотрел за необходимыми противопожарными мерами безопасности, ну и что? К крейсеру это не имеет отношения. Все говорят просто: хватит уже его мучить и мучить всех, не пора ли ему просто уже на покой, – сказал Войтенко.

Ремонт "Адмирала Кузнецова" и другие ЧП

30 октября 2018 года при выводе "Адмирала Кузнецова" во время ремонта крейсера затонул плавучий док – ПД-50. ЧП произошло на 82-м судоремонтном заводе в поселке Росляково Мурманской области. Тогда упали два башенных крана, один из них на палубу авианосца. Погиб механик завода.

Тогда в ОСК утверждали, что ЧП не повлияет на сроки завершения ремонта и модернизации крейсера "Адмирал Кузнецов". Позднее, по информации военного издания Flotprom, выяснилось, что во время падения крана авианосец получил 52 повреждения. По оценке ОСК, ликвидация этих последствий обойдется в сумму около 70 млн рублей.

Военный журналист Александр Гольц считает, что история ремонта крейсера "Адмирал Кузнецов", конечно, войдет в анналы Военно-морского флота в той же степени, как и его "поход к берегам Сирии" (в октябре 2016 года крейсер "Адмирал Кузнецов" проследовал к берегам Сирии через пролив Ла-Манш: след черного дыма за кораблем, который растянулся на сотни метров, вызвал много шуток. – СР).

– Если из первого <похода в Сирию> можно, так сказать, сделать героическую эпопею, то ремонт "Кузнецова" превратился в какую-то череду аварий, катастроф, которые, увы, на мой взгляд, говорят о степени подготовки и уровне порядка как на самом Северном флоте, так и на промышленных предприятиях, где проходит ремонт "Адмирала Кузнецова". Несколько месяцев назад рухнул кран и практически вывел из строя навсегда единственный плавучий док, в котором находился этот крейсер. Сейчас этот пожар в энергетической установке, и уже военные, не стесняясь, говорят о том, что загорелось топливо, которое почему-то находилось в большом количестве на ремонтируемом корабле, что раскаленный металл стал капать на палубу и так далее. Все это говорит об очень невысоком уровне порядка во всем, что происходит вокруг "Адмирала Кузнецова", – считает Гольц.

Гольц называет ситуацию вокруг ремонта корабля "лихорадочной активностью", которая приводит к ненужному ажиотажу и подобным происшествиям.

По словам Войтенко, в целом у крейсера "Адмирал Кузнецов" тяжелая и мрачная история, связанная с многочисленными авариями и ЧП.

Погибших десятки. Какой-то неудачный корабль, беспрерывно от несчастья к несчастью

– Сколько там народу погибло – просто неизвестно, надо, наверное, специально подсчитывать, но много. По моим подсчетам, погибших десятки. Какой-то неудачный корабль, беспрерывно от несчастья к несчастью. Вообще вся эта серия неудачная. Его близнецов, которых продали в Индию и Китай, тоже преследуют несчастья. В России только самые упоротые патриоты пытаются его расхваливать, хотя и критических материалов о нем среди российских экспертов очень много. Критикуют его и в военных изданиях, которые не отличаются особой критикой российских вооруженных сил, – говорит Войтенко.

"Адмирал Кузнецов" вошел в состав Североморского флота в 1990 году, спустя пять лет после спуска на воду на Черноморском судостроительном заводе. Длина авианесущего крейсера – 306 метров, наибольшая ширина – 72 метра, полное водоизмещение – 59 000 тонн. Помимо авиакрыла (истребители Су-33 и МиГ-29К, а также вертолеты Ка-52, Ка-29 и Ка-27) крейсер вооружен противокорабельными крылатыми ракетами П-700 "Гранит", зенитно-ракетными комплексами "Клинок" и "Каштан".

Контракт на ремонт и модернизацию корабля был подписан в апреле 2018 года, его выполняет 35-й СРЗ (входит в состав Центра судоремонта "Звездочка"). Стоимость работ составит 60 млрд рублей. По изначальному плану они должны завершиться к концу 2020 года, а после испытаний корабль должен вернуться в состав ВМФ в 2021 году. В декабре 2019 года Алексей Рахманов заявил, что по новому графику работы на крейсере завершатся в 2022 году.

Как сообщают "Ведомости", размер ущерба, нанесенного крейсеру, будет известен точно после того, как специальная комиссия из командования Северного флота и корабелов проведет исследование повреждений. Но уже сейчас понятно, что сдачи крейсера не стоит ждать даже в скорректированные сроки, убежден собеседник "Ведомостей". Однако и после происшедшего речь о списании "Адмирала Кузнецова" не ведется, говорит собеседник издания в Главном штабе ВМФ: корабль "нужно вернуть в строй любой ценой, поскольку строительство нового авианосца начнется не ранее 2030 г., а летчикам из 279-го и 100-го корабельных истребительных авиаполков необходимо практиковаться не только на наземных учебных тренажерах".