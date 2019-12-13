Названы лучшие фильмы о чудесах на Рождество и Новый год 1 13.12.2019, 13:33

Сейчас - самое время для просмотра семейного кино про праздники, тепло и уют.

Декабрь – золотая пора для киноманов, ведь можно составлять список лучших новогодних фильмов для просмотра в новогоднюю ночь. Можно смотреть фильмы про Новый год и Рождество весь месяц. «Сегодня» предлагает свою подборку хороших и уютных фильмов про Новый год и Рождество.

Фильм про Рождество: "Привет семье!"

Действие происходит в вымышленном городе Тайер в штате Массачусетс в рождественские праздники. Семья Стоунов отличается "редкостным единением и взаимопониманием". В этом фильме собрано.

Рождественский мультфильм: "Полярный экспресс"

Мультфильм снят по одноименной детской книги о необыкновенном путешествии мальчика на волшебном поезде "Полярный экспресс" на Северный полюс. Его и еще несколько детей везут к Санта-Клаусу в канун Рождества. Мальчик, который не верит в существование Санты, вдруг становится свидетелем настоящих чудес и наконец – верит в Рождество.

Семейные фильмы про Рождество: "Санта-Клаус"

Главный герой Скотт Кэлвин развелся с женой и решил взять сына на зимние каникулы. В одну из ночей Скотт увидел на крыше старика в образе Санты, напугал его и у того случился сердечный приступ. Теперь Скотту придется работать вместо него. Во второй части Санта должен жениться, а в третьей – борется с негодяем, который хочет испортит праздники. Все три фильма веселые, для просмотра всей семьей.

Романтический фильм про Рождество: "Пока ты спал"

Это романтическая зимняя комедия о девушке Люси, которая влюбилась в парня, даже не зная его имени. Однажды, она его спасает и по случайном стечении обстоятельств родственники парня принимают ее за его невесту. И тут начинается самое интересное...

Фильмы про Новый год: "Здравствуй, папа, Новый год"

История о том, как отец двоих детей возвращается к своей бывшей жене, которая уже второй раз замужем. Теперь они соперничают за внимание детей. Кстати, в кинотеатрах уже вышла вторая часть этой комедии, где к отцу и отчиму добавились их папы. Весело и задорно.

Ретро-фильм про Рождество: "Эта прекрасная жизнь"

Ух! Это же черно-белая классика. Главный герой в канун Рождества переживает жизненный кризис и хочет покончить жизнь самоубийством. Но спасает своего ангела-хранителя. В благодарность он показывает главному герою, как плохо всем жилось, если бы его не стало. Счастливый и готовый начать жить заново парень возвращается домой к своей семье.

Комедия про Новый год и Рождество: "Один дома"

Ну какие новогодние праздники могут обойтись без фильма "Один дома"? Кевин Маккаллистер, ошибочно забытый дома мальчик. Вся его семья улетела на каникулы в Париж. Изначально, Кевин наслаждался одиночеством в доме, но вскоре ему пришлось столкнуться с двумя грабителями. Также фильм дорог для нас тем, что в нем звучит мелодия "Щедрик", написанная украинским композитором Николаем Леонтовичем. Во второй части Кевина уже не забыли, он просто сел не на тот самолет и оказался в Нью-Йорке. Но и здесь он столкнулся со старыми "приятелями".

Фильмы про Рождество:"Отпуск по обмену"

Легкая зимняя комедия. Две главные героини решают сжечь мосты, после того как их личная жизнь летит ко всем чертям. Одна живет в Британии, а другая – в Америке. Познакомившись в интернете, они на время рождественских каникул решают поменяться домами. Хотели отдохнуть от мужчин – и обе влюбились.

Новогодний боевик: "Крепкий орешек"

Боевики для одних не самые подходящие новогодние и рождественские фильмы. Но другие не представляют своего нового года без "Крепкого орешка" с Брюссом Уилисом в главной роли. В канун рождественских праздников офицер полиции Джон Макклейн "спасает мир". В первой части он полетел мириться с женой. Во второй он встречал ее в аэропорту. Он борется с "плохими парнями" с огромным количеством оружия и заложниками.

Добрый рождественский фильм: "Кудряшка Сью"

Семейная теплая комедия о парочке бродяг – Сью и Билле. Это отец и дочь, которые зарабатывают на жизнь, имитируя аварии. Однажды женщина действительно сбила Билла. Далее дорогой дом, одежда, веселое время, любовь и забота. Этот фильм стоит смотреть всей семьей.