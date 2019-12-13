«Это огромная военная база»: белорус провел расследование на российской границе 3 13.12.2019, 13:46

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Что происходит?

Выбор между глубинной интеграцией и военной оккупацией. Именно такая картина вырисовывается из расследования руководителя белорусской службы «Информнапалм» и журналиста газеты «Новы час» Дениса Ивашина, сообщает «Белсат».

В публикации «Военный давление? Российские войска на границе с Беларусью» автор обращает внимание на переброску российских ударных подразделений непосредственно к границе с Беларусью и создание полноценной наступательной линии. При этом все, по мнению Ивашина, свидетельствует об абсолютной приоритетности именно белорусского стратегического направления.

«Начиная с мая 2018 года и по октябрь, до последнего времени – это последняя информация, доступная со спутника, спутниковые снимки – четко видно, как буквально за последние 1,5 года военная база в Клинцах увеличилось фактически вдвое. Если раньше она занимала 25 га земли, то сейчас уже свыше 60 га. В этот момент там дислоцируются два мотострелковые подразделения, насчитывающие около 70-80 танков, свыше 170 бронированных боевых машин – БТР-80, БТР-82А, БМП-2.

Помимо этого в Ельни Смоленской области, а это в 100 км от границы с Беларусью, очень активно разворачивается 59-й танковый полк! И это достаточно грозный кулак. Еще раз отмечу, что это абсолютно стратегическое направление именно белорусское. […] Когда Беларусь одобрила с Россией так называемый союзный договор в 1999 году, подразделения, которые ранее дислоцировались в то же Ельни, – в Клинцах их не было, отметим, – они начали сворачиваться в начале нулевых. И в течение последнего времени до начала российско-украинской войны их там вообще не было! […]

Вот эти полномасштабные развертывания, которые начались с мая 2018 года и продолжаются даже в это время, пока мы с вами разговариваем, полностью совпадают с интенсификацией Российской Федерацией всех мер, к развертыванию так называемого Союзного государства. Я считаю, что это не совпадение…», — рассказал «Белсату» Денис Ивашин.

Российский же политолог Павел Лузин считает, что усиление российских войск на границе с Беларусью не связано с давлением в ходе интеграционных переговоров. Комментарий политолога – в видео.

Продолжение беседы смотрите в видео.