Бывшему президенту Кыргызстана официально предъявили обвинение в убийстве 13.12.2019, 14:12

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Речь идет о выстреле во время штурма резиденции.

Бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву официально предъявлено обвинение в убийстве начальника службы спецназа Усена Ниязбекова, сообщил глава МВД Кашкар Джунушалиев, передает Настоящее время.

По его словам, выстрел, от которого погиб Ниязбеков 7 августа во время штурма дома Атамбаева в селе Кой-Таш, был сделан из снайперской винтовки, оформленной лично на Атамбаева. Ниязбеков получил пулевое ранение в грудь и погиб.

Бывший президент Кыргызстана, по словам его адвоката, является фигурантом 14 уголовных дел. Помимо убийства спецназовца его обвиняют в организации беспорядков, угрозах представителям власти, незаконном обороте оружия, в воспрепятствовании следствию, захвату заложников, в покушении на убийство, а также в нескольких эпизодах коррупции, в частности незаконном приобретении земельных участков в Кой-Таше, где Атамбаев построил себе резиденцию. 7-8 августа 2019 года спецназ Государственного комитета нацбезопасности Кыргызстана и представители МВД почти сутки штурмовали резиденцию Атамбаева, чтобы доставить бывшего президента на допрос по делу о коррупции.

Перед этим его три раза вызывали на допрос повестками, но он отказывался общаться со следователями, ссылаясь на то, что как экс-президент имеет неприкосновенность от уголовного преследования. Решение парламента лишить его неприкосновенности вместе со статусом экс-президента Атамбаев законным не признал.

Со второго раза штурм резиденции удался, и Атамбаев был задержан. Но во время столкновений между силовиками и сторонниками президента погиб один спецназовец, а более ста человек пострадали – как со стороны силовиков, так и со стороны тех, кто оборонял резиденцию. Позже в доме Атамбаева было изъято большое количество оружия.

После штурма Атамбаев был арестован и отправлен в тюрьму ГКНБ. Он отказывается общаться со следователями и давать показания. События в Кой-Таше расследует специальная комиссия, которую создали по распоряжению премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева 29 августа. Ее возглавил первый вице-премьер-министр Жениш Раззаков, в состав вошли семь депутатов, а также члены Совета безопасности, общественные деятели и эксперты.