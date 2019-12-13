«Каласы пад сярпом тваім» Короткевича — самая популярная книга 2019 года 2 13.12.2019, 14:15

Роман был написан в начале 1960-х годов.

Роман Владимира Короткевича "Каласы пад сярпом тваім", переизданный минским издательством "Поппури", назван самой популярной книгой 2019 года. Об этом было заявлено в пятницу в Национальной библиотеке Беларуси. Она, вместе с Мининформом и Национальной книжной палатой, начала проект "Книги Беларуси. Год 2019", информирует БелТА.

Владимир Короткевич (1930—1984) — один из самых известных белорусских писателей. Роман "Каласы пад сярпом тваім" был написан в начале 1960-х годов.