Ученые назвали подходящее место для высадки людей на Марсе 13.12.2019, 14:25

Специалисты исходили из интересов безопасности и доступа к воде.

Ученые из Лаборатории реактивного движения NASA заявили о том, что им удалось найти подходящее место для высадки на Марсе с учетом интересов безопасности и доступа к воде. По их мнению, первые люди могут высадиться в районе равнины Аракдия, где содержатся большие запасы легкодоступного водного льда, сообщает Naked science.

Возможность пополнить запасы воды на Марсе позволит сэкономить на массе межпланетного корабля, а значит, и выиграть в топливе и полезной нагрузке. Поэтому наличие доступной воды является ключевым вопросом при поиске места для высадки на Красной планете.

Больше всего льда содержится на полюсах Марса, но здесь высадиться нельзя из-за слишком суровых условий. Температура в этом регионе не редко падает ниже 150 градусов Цельсия и солнечного света поступает недостаточно. Поэтому исследователи рассматривают регионы, которые располагаются ближе к экватору. Из них предпочтительнее выглядят районы северного полушария, для которого характерны низменные равнины.

В ходе исследования ученые изучили данные, которые были собраны аппаратами Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) и Mars Odyssey. Вода отличается высокой теплоемкостью, и ее присутствие можно обнаружить по ослаблению колебаний температуры закрывающей ее поверхности: летом она нагревается слабее, зимой не успевает остыть так сильно, как лишенные влаги участки.

Исследователи составили карту распределения подповерхностного льда, которая показала, что в равнине Аркадия она скрывается на глубине нескольких сантиметров под поверхностью. То есть, это позволит добывать воду без лишних усилий и тяжелого оборудования. Кроме того, анализ льда позволит получить новые данные о климатических циклах и прошлом Марса.