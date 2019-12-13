Победа над блеклым «царем» Леонид Швец, «Слово и дело»

13.12.2019, 14:29

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Почему Зеленский заслужил нашивку за Париж.

"Вы себе представляете Зеленского, который разговаривает с Путиным?!" – этот убойный аргумент часто звучал во время избирательной кампании, причем как из уст сторонников Петра Порошенко, так и Юлии Тимошенко. Президента и экс-премьера не нужно было представлять в этих обстоятельствах, они с Путиным разговаривали.

Правда, соответствующий опыт у Юлии Владимировны, матери побед Украины на газовом фронте, стараются с некоторых пор не афишировать. Конечно, это был еще тот, довоенный Путин, и сейчас бы она его одним взглядом испепелила, но тогда кокетливо стреляла глазками и подхихикивала. Возможно, память о тех совместно проведенных часах встреч и переговоров облегчила бы их нынешний разговор, но ему не суждено было состояться. Хотя в Кремле, безусловно, предпочли бы иметь дело с ней, а не с Порошенко.

Петр Алексеевич недаром публично давал советы накануне парижской встречи Зеленского, он-то с Путиным сталкивался, во всех смыслах, больше, чем кто-либо из украинских политиков. Сразу нужно оговориться: Леонид Кучма – абсолютный рекордсмен, только в 2004 году он провел с российским президентом 13 встреч, часть которых длилась не один день. Украину тогда активно уламывали стать верным и послушным союзником. Но Кучма не в активной политике. В активной политике Виктор Медведчук и Юрий Бойко, имеющие специальный доступ к телу, но их и самостоятельными величинами не назовешь – так, принеси – подай – почухай на посылках у кремлевского хозяина. Не в счет и Виктор Янукович по всем понятным причинам.

Так вот, Порошенко шесть раз сидел за переговорным столом с Путиным. По убывающей: три раза в 2014 году, два в 2015-м, один в 2016-м. После этого в Кремле стали ждать следующего украинского руководителя, отказавшись иметь дело с этим. Если учесть, что предметом обсуждения была война между нашими странами, а не милые посиделки на крымской даче, опыт предыдущего президента действительно уникальный, хотя и порядком подостывший.

То, что Владимир Зеленский оказался среди тех немногих, кому довелось лицом к лицу с Путиным отстаивать национальные интересы Украины, и то, что он первый личный контакт не только не провалил, но одержал моральную победу над блеклым "царем", существенно укрепляет его внутренние политические позиции. Уже доводилось указывать на зачарованность украинской патриотической общественности Владимиром Путиным, который, по распространенному убеждению, едва ли не всемогущ и таких, как Зеленский, на завтрак кушает. Оказалось, не кушает, и палатки с Банковой можно убрать.

Конечно, ничего еще не закончилось, и будут новые встречи, на которых украинского президента и Украину Кремль будет стараться поставить на удобное ему место, и к этому нужно быть готовыми, как были готовы в Париже. Путинская "биомеханика" требует, чтобы последнее слово оставалось за ним. Прекрасно, если власть осознает все риски дальнейших контактов с гибридным агрессором и разрабатывает варианты их нейтрализации. Пинки со стороны оппозиции, которые помогали бы не расслабляться, были бы только на пользу, как и в целом для страны всегда полезно наличие толковой оппозиции и неполезно ее отсутствие. А вот тут у нас большая проблема. Оппозиции, адекватной времени и вызовам, просто нет, и вся нервная суета, что предшествовала парижской встрече, это наглядно подтвердила.

Медведчуковские – не украинская оппозиция, это филиал "Единой России", по сути, противник. Порошенковские, слившиеся с националистами, противостоят какому-то несуществующему Зеленскому, "агенту Кремля", "зраднику", "клоуну" и "ничтожеству". Неуместно было бы требовать особого почтения от оппонентов, но имело бы, наверное, больше смысла привести претензии и даже оскорбления в большее соответствие с объектом активной нелюбви. Хотя бы из соображений пущей эффективности.

Тимошенко все еще в разобранном состоянии после несостоявшегося президентства, хотя и немного взбодрилась на земельном вопросе. Жизнь заметно покидает "Батьківщину", это, скорей, специальная структура для почтенного хранения Юлии Владимировны, чем партия, рубящаяся за свое большое будущее. У экс-БПП, кстати, та же беда: першит от нафталина.

Были какие-то надежды на "Голос", но дуэт Вакарчука и Рахманина начисто лишен энергетики, зато с избытком продуцирует туманность одного лидера и меланхолию другого.

У Зеленского одна из главных проблем – проблема с кадрами. Но у оппозиции она еще острее. Серьезный вызов "слугам" и главному "слуге" бросить некому. "Президент-недоразумение" все больше матереет во власти, вот уже и боевую нашивку за встречу с Путиным заслужил, скоро получит вторую, а там и третью. Уверенности и самоуверенности добавится, хотя личный рейтинг, вполне вероятно, еще просядет. Но по сравнению с кем?

Леонид Швец, «Слово и дело»