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Лукашенко: Вообще не попадаю по клавишам - просто забыл

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  • 13.12.2019, 14:36
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Лукашенко: Вообще не попадаю по клавишам - просто забыл

Диктатор выдал очередную порцию «перлов» на встрече со студентами-медиками.

Лукашенко сегодня на встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов рассказал о попытках вернуться к музыке, передает БелТА.

Одна из студенток поинтересовалась у диктатора, чему бы он еще хотел научиться в жизни. Лукашенко ответил, что он «разбирается» в различных отраслях: здравоохранении, промышленности, образовании, сфере услуг.

«Иностранный язык, английский, я уже, наверное, изучать не стану: голова забита, уже не влезет туда ничего. Это очень большой недостаток, особенно в современное время, - сказал диктатор. - Вернуться к музыке… Пусть уже сын младший этим занимается, если надо - сыграет мне на чем-то. Тут я даже углубиться не смогу: попробовал несколько композиций и обнаружил, что вообще не попадаю по клавишам - просто забыл».


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