Нацполиция Украины назвала предполагаемого организатора в деле Павла Шеремета 10 13.12.2019, 14:40

3,549

Андрей Антоненко

Адвокат опубликовал текст подозрения.

Адвокат Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, Влад Добош в своем Facebook обнародовал текст подозрения, в котором указано, что музыкант и доброволец Андрей Антоненко является организатором убийства Шеремета, сообщает gordonua.com.

"Досудебным расследованием установлено, что Антоненко Андрей Сергеевич, 2 октября 1971 года рождения, увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, разделения общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды предметом внимания общественности... находясь на территории проведения АТО, из числа волонтеров и лиц, которые прошли воинскую подготовку в составе добровольческих батальонов и имеют навыки обращения с огнестрельным оружием и взрывоопасными веществами, решил создать организационную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета", – говорится в тексте подозрения Нацполиции.

Таким образом, по версии следствия, Антоненко вышел на медика Юлию Кузьменко, волонтера Яну Дугарь и еще ряд лиц, которые имели схожие с ним взгляды.

"Антоненко взял на себя функции организатора и руководителя группировки", – сказано в сообщении.

Следователи подчеркивают, что у каждого члена группировки были свои обязанности.

12 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. На срочном брифинге замглавы Нацполиции Евгений Коваль назвал имена вероятных причастных к убийству: медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь, музыкант и доброволец Андрей Антоненко, хирург больницы "Охматдет" и волонтер Юлия Кузьменко и семья участников АТО – Владислав и Инна Грищенко.

По его словам, взрывчатку в автомобиль закладывали Кузьменко и Антоненко.

Полицейский отметил, что за время АТО Кузьменко приобрела дом и два автомобиля. В ночь на 13 декабря ее задержали.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

Следствие рассматривало четыре версии мотивов убийства Шеремета: профессиональную деятельность, личные неприязненные отношения, дестабилизацию ситуации в Украине, убийство по ошибке (вместо Притулы). В феврале 2017 года приоритетной версией правоохранителей была журналистская деятельность Шеремета. Сейчас основной версией убийства полиция считает дестабилизацию ситуации в Украине. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подчеркнул, что следствие еще не нашло заказчиков убийства.

9 декабря Грищенко на суде заявлял, что ему якобы предлагали взять на себя ответственность за убийство Шеремета или сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Максима Шаповала, а также за взорванные в октябре 2015 года электроопоры в Херсонской области. 10 декабря "Украинская правда" сообщила, что из Единого реестра судебных решений исчезло несколько решений решений по делу Владислава Грищенко, который вместе с женой Инной находится под арестом по делу о подготовке взрыва в Ивано-Франковской области.

На брифинге среди фигурантов дела упоминался ветеран АТО Иван Вакуленко. 7 ноября издание INSIDER писало, что он получил 16 октября повестку на назначенный на 21 октября допрос по делу Шеремета, а 18 октября сестра ветерана нашла его тело с раной головы. По данным издания, обстоятельства смерти Вакуленко могут свидетельствовать о попытке "повесить" на него убийство Шеремета.