Белорусская рок-группа Nizkiz выпустила новый альбом 13.12.2019, 15:15

Релиз увидел свет в пятницу, 13-го.

Рок-группа Nizkiz выпустила новый альбом: четвертая пластинка в дискографии коллектива получила название "Сомнамбула". Релиз увидел свет в пятницу, 13-го, сообщает "Еврорадио":

"Этот альбом мог появиться совсем в другую дату, но Вселенная решила иначе! Последняя луна года! Нас 13К в Instagram и YouTube! Сегодня пятница, 13-е! И это значит, у вас все выходные, чтобы хватило времени расслушать наш альбом!" — пишут музыканты в своих соцсетях.

Концертная презентация альбома "Сомнамбула" состоится 15 февраля в Минске в Falcon Club Arena.