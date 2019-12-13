Три факта вранья Лукашенко в выступлении перед врачами 21 13.12.2019, 15:43

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О клановости, жилье для медиков и курении.

«Салiдарнасць» отмечает три момента в выступлении Лукашенко перед будущими медиками.

— Клановости в медицине, пока я у власти, не будет, — заявил он на встрече в медуниверситете. — Мама, папа врачи, ребенок врач. Это хорошо. Но плохо то, когда несколько семей — получается клан. И туда очень трудно проникнуть другим.

По словам Александра Лукашенко, он уже «несколько лет очень успешно разрубает эту клановость». И не собирается останавливаться.

Мы же вспомним о семье Ирины Абельской, которую народная молва называет матерью младшего сына Лукашенко. Она стала личным врачом Лукашенко в первый год его президентства, в 2001-м возглавила Республиканскую больницу управления его делами.

В лукашенковской клинике также работает ее родной брат — рентгено-эндоваскулярный хирург, заведующий рентгенооперационной Андрей Постоялко. Их мать, Людмила Постоялко, руководила Минздравом в 2002-2005 годах.

С именем Людмилы Постоялко связывают Василия Жарко, занявшего вслед за ней пост министра и ставшего в последствии вице-премьером. Судя по одному из журналистских расследований, Жарко был протеже Постоялко.

О жилье для медиков

На встрече Лукашенко поручил обеспечить жильем врачей и работников социальной сферы. По его словам, анализ ситуации в образовании, здравоохранении, спорте, показал озабоченность людей жилищным вопросом:

— Главное — это жилье. Если будет жилье, навсегда исчезнет проблема с оттоком кадров.

Любопытно, что очередь на решение жилищного вопроса до врачей и других работников социальной сферы дошла только сейчас. В том же Уручье для сотрудников столичного ОМОНа семь лет назад выделили площадку под строительство нескольких многоквартирных домов. Квартиры в них можно было получить спустя 5-7 лет службы в отряде.

Кроме того, посреди леса возле кольцевой в районе Уручья построен жилой комплекс «Боровая-2007», предназначенный для семей сотрудников уголовно-исполнительной системы и аппарата МВД.

О курении и здоровье

Несколько циничным показалась забота Лукашенко о здоровье обладателей вредных привычек. Именно его решением один из белорусских олигархов получил монопольное право на создание сети магазинов «Табакерка», которые появятся по всей стране, включая поселки и агрогородки.

А на одном из недавних совещаний Лукашенко потребовал не допустить серьезного роста цен на табачную продукцию:

— Я курцов не поддерживаю, у меня особое к этому отношение. Но одно дело — мое мнение, другое — самого человека, который берет сигарету, покупает за приличные деньги и гробит свое здоровье. Словом, это определенные социальные вопросы.

К слову, продажа табачных изделий приносит государству около 1,2 млрд рублей, из которых только акцизы дают 800 млн.