Россельхознадзору не понравилась норвежская рыба из Беларуси 6 13.12.2019, 15:54

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Поступило предложение провести инспекцию.

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси получил письмо от Россельхознадзора, в котором говорится, что в рыбной продукции, изготовленной из норвежского сырья и отправленной в Россию, неоднократно выявлялись остатки запрещенных и вредных веществ, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

О том, что с рыбой есть проблемы Россельхознадзор также сообщил ветеринарной службе Норвегии (Mattelsynet) и предложил провести инспекцию норвежских предприятий по производству продукции аквакультуры (лосось, форель). Но норвежское ведомство, сославшись на плотный график, сообщило, что не сможет принять делегацию Россельхознадзора.

По данным ведомства, с 1 января по 15 ноября этого года в Беларусь ввезено более 10,2 тыс. тонн аквакультурной продукции из Норвегии. Из 10,2 тыс. тонн рыбной продукции, полученной Беларусью из Норвегии, 93% было в последующем отправлено в Россию. Какие именно запрещенные и вредные вещества содержатся в этой рыбе, по мнению российского ведомства, не сообщается.