The Economist: Путин провалился 1 13.12.2019, 16:02

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У российского автократа была плохая неделя.

Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году должна была стать определяющим моментом президентства Владимира Путина. Она должна была показать миру возрожденную Россию, а также усилить его популярность дома. Потратив 50 миллиардов долларов, он не оставил ни единого шанса сценарию, что-то пойдет не так. Россия раздала допинг своим атлетам и триумфально праздновала их золотые медали, словно это были трофеи войны. Подхваченное государственной пропагандистской машиной празднование быстро переросло в антизападную истерию. Олимпийские игры в Сочи за считанные дни уступили место аннексии Крыма и вторжению на Восток Украины, - вспоминает The Economist, (перевод - unian.net).

Спустя шесть лет последствия до сих пор преследуют Кремль. 9 декабря антидопинговая организация WADA запретила России участвовать в главных международных соревнованиях на четыре года. В стране, где символы играют большую роль, чем суть, этот запрет, несмотря на все доступные лазейки, стал большим унижением. Он был провозглашен в тот же день, когда Путин сел за стол с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Франции и Германии, чтобы поговорить о войне на Донбассе, которую спонсирует Россия. Эта война унесла жизни более 13 тысяч человек.

Первая встреча в «нормандском формате» за три года была окутана страхами. Частично это произошло из-за нового рвения президента Франции Эммануэля Макрона строить мосты в отношениях с Россией. Достигнет ли Путин своей цели запихнуть Донбасс обратно в состав Украины, не отдавая при этом украинскому правительству полный контроль над суверенитетом своей страны, чтобы он стал удобным инструментом дестабилизации всех ее регионов? Будет ли французский президент давить на Киев ради собственного большого видения европейской архитектуры безопасности? А украинский президент-новичок прогнется под этим давлением? Все эти страхи заставили тысячи людей выйти на улицы в Киеве, призывая Зеленского не сдавать позиции.

Встреча не принесла больших результатов. И это стало некоторым облегчением. Стороны договорились о новом обмене заключенными, о разведении войск еще в трех местах на линии разграничения и о новой встрече через четыре месяца. Но Зеленский также публично провел некоторые красные линии. Территориальная целостность Украины не будет принесена в жертву включительно с Крымом, а также никаких местных выборов на Донбассе, пока Киев не будет контролировать всю оккупированную территорию и границу с Россией. Только при этих условиях выборы будут честными, в то время как сейчас на такое их качество рассчитывать не приходится.

Контраст между президентами Украины и России был поразительный. Путин приехал на встречу в бронированном монстре-лимузине в сопровождении телохранителей, некоторые из которых были в балаклавах. Зеленский же прибыл в микроавтобусе Renault. На поздней пресс-конференции Зеленский казался молодым, нервным и искренним. Путин выглядил как постаревший автократ, мстительный, свирепый и скучный. Поставив себе цель нормализовать отношения с Европой и изолировать Украину, он не достиг ни первого, ни второго. В тот же день министры иностранных дел ЕС согласились начать работу над европейской версией американского «Акта Магнитского». Это законодательная инициатива, которая предусматривает введение санкций против России за нарушения прав человека. Неделя выдалась ужасной для Путина.