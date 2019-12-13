123 твита за день: Трамп установил личный рекорд в Twitter 4 13.12.2019, 16:19

1,032

Самое заметное сообщение посвящалось Грете Тунберг.

Президент США Дональд Трамп 12 декабря установил личный рекорд по использованию Twitter в течение одного дня с момента вступления в должность. Трамп разразился более чем 120 твитами или ретвитами за 24 часа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Hill.

В целом президент запостил 123 сообщения, что превышает его предыдущий рекорд в 105 твитов, установленный несколькими днями ранее.

Большинство твитов Трампа появились во время утренней вспышки, во время которой он ретвитил десятки сообщений депутатов-республиканцев, атакуя слушания комитета Палаты представителей по вопросам судебной власти.

Твиты президента в течение всего дня начинались и заканчивались критикой демократов, проводящих расследование по его импичменту. Комитет провел более 14 часов, обсуждая две статьи об импичменте против Трампа, и проголосует за них в пятницу.

"Я также постоянно спрашиваю: "Почему Германия, Франция и другие европейские страны больше не помогают Украине? Они наибольшие выгодополучатели. Почему это всегда (делают. - Ред.) старые, добрые США? Демократы и левые в США никогда не упоминают об этом на своих фальшивых слушаниях", - написал Трамп.

Возможно, самое заметное сообщение Трампа появилось утром, когда он высмеял 16-летнюю Грету Тунберг, которую днем ранее журнал Time назвал "Человеком года".

"Так бессмысленно. Грета должна бы работать над своей проблемой управления гневом, а затем пойти на хорошее старое кино с другом! Расслабься, Грета, расслабься!" - написал Трамп.

Президент продолжил твитом, что США и Китай "очень близки" к торговому соглашению. Согласие было достигнуто позже в тот же день.

В течение дня Трамп выступал на саммите в Белом доме в поддержку вопроса оплаты отпуска, взятого по семейным обстоятельствам, и реформы ухода за детьми; после полудня он собрался с топ-советниками по торговле, а вечером принимал депутатов-республиканцев.

Трамп пошутил в начале своего выступления на саммите, что ему пришлось изменить свой график, чтобы прийти, после того как его дочь Иванка Трамп попросила его выступить с речью.

"У меня было очень напряженное время и очень напряженный день, но моя дочь сказала: "Ты будешь там", - кивнул Трамп. "Итак, это был конец этого насыщенного дня".