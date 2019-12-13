Словацкая пророссийская партия теряет позиции 13.12.2019, 16:47

Шесть оппозиционных партий могут выиграть достаточно мест, чтобы сформировать правительство.

Пророссийская Словацкая национальная партия (SNS) потеряет места в парламенте после выборов 29 февраля, но все-таки получит определенное количество мандатов, свидетельствует последний опрос агентства Focus.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Словацкая национальная партия (SNS, Slovenská národná strana) набирает 5,4% (против 8,6% на выборах 2016 года).

Как известно, спикер парламента Словакии Андрей Данко, член SNS, выступает против политики ЕС в отношении РФ и сохраняет активный контакт со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

SNS, входящая в коалиционное правительство, заблокировала имплементацию обновленных стратегий безопасности и обороны Словакии летом 2018 года. Причиной такого шага стали некоторые пункты, где Россия охарактеризована как агрессивная страна.

Поддержка левой партии Smer, которая находится у власти почти непрерывно с 2006 года, упала (ныне 19,6% против 28,3% на выборах 2016 года). Поддержка ее коалиционных партнеров также снизилась.

Опрос показал, что шесть ключевых оппозиционных партий могут выиграть достаточно мест, чтобы сформировать правительство большинства, если согласятся на это.

Данные Focus могут быть одними из последних перед тем, как новый 50-дневный мораторий на публикацию опросов вступит в силу в начале января. Закон, принятый в ноябре, оспаривает президент Зузана Чапутова в Конституционном суде.