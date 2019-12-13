Был ли Макс Корж активистом «Европейской Беларуси»? 13.12.2019, 16:53

Фото: Instagram / @maxkorzhmus

Он свой для патриотов, патриоты свои для него.

Об этом координатор «Европейской Беларуси» Евгений Афнагель рассказал в интервью Studio Х97 (Студия икс девяносто семь):

- Макс Корж был активистом «Европейской Беларуси», но тогда мы с ним не пересекались, к сожалению. Хотя по его творчеству я вижу, что это оказало влияние на его музыку, на его песни. Потому что песни о свободе, о родине у него всегда есть. И даже на последнем концерте в Варшаве — я видел на фотографиях — было много бело-красно-белых флагов. Он свой для патриотов, патриоты свои для него.

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