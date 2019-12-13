Девятилетний мальчик поступил в докторантуру в американском университете 1 13.12.2019, 17:08

Ради этого он бросил бакалавриат.

Лоран Симонс, девятилетний бельгиец, который должен был получить диплом бакалавра в этом месяце, покинул свой университет, чтобы поступить в докторантуру другого вуза. Об этом сообщает «Нож» со ссылкой на CNN.

Симонс учился на факультете электромеханики в Техническом университете Эйндховена; его родители рассчитывали, что он освоит трехлетнюю программу бакалавриата за 10 месяцев и станет самым молодым выпускником вуза. Планировалось, что он сдаст последние экзамены в декабре, однако их оказалось слишком много — университет предложил продлить учебу до середины 2020 года.

Симонсы продлевать обучение отказались, заявив, что Лорану предложили докторантуру в американском вузе (каком именно, они не уточнили). Об успехах сына родители решили сообщать лишь после каждого пройденного курса.