Александр Хацкевич согласовал контракт с российским «Ротором» 13.12.2019, 17:24

Александр Хацкевич

Фото: EPA

Перед белорусским тренером стоит цель выйти в РПЛ.

Белорусский специалист Александр Хацкевич возглавит российский "Ротор" (Д2), сообщает "Прессбол".

Экс-наставник киевского "Динамо" согласовал контракт с волгоградским клубом. Соглашение будет рассчитано до лета 2021 года, а главной задачей перед Хацкевичем поставлен выход в премьер-лигу в ближайшие два сезона, отмечает metaratings.ru.

Последним местом работы Хацкевича было киевское "Динамо", откуда тренер ушел в августе 2019 года. В разные годы белорус трудился в минском "Динамо", "Витебске", а также в сборной Беларуси.

Ранее в отставку с поста главного тренера "Ротора" ушел Игорь Меньшиков, работавший в клубе с сентября этого года. "Ротор" лидирует в турнирной таблице ФНЛ, в его активе 52 очка перед зимней паузой.