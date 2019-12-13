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На российском крейсере «Адмирал Кузнецов» нашли второго погибшего

  • 13.12.2019, 17:55
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На российском крейсере «Адмирал Кузнецов» нашли второго погибшего

На момент пожара на корабле находилось более 400 человек.

После тушения пожара на российском авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" нашли второго погибшего.

Об этом сообщает "Интерфакс-Россия" со ссылкой на пресс-службу Северного флота РФ:

"Офицер службы живучести крейсера "Адмирал Советского Союза Кузнецов", поиск которого не прекращался с начала возникновения аварийной ситуации, погиб. Военнослужащий был обнаружен поисковой группой в аварийном отсеке корабля", — говорится в сообщении.

"Офицер службы живучести корабля с первых минут возникновения задымления принял решение немедленно спуститься к месту проведения сварочных работ для обеспечения безопасной эвакуации рабочих предприятия".

Напомним, около 5:00 утра по Минску в России удалось ликвидировать открытое горение на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов".

Ранее сообщалось, что в результате пожара 1 человек погиб.

12 декабря в российском Мурманске в трюме первого енергоотсека крейсера "Адмирал Кузнецов" произошло возгорание при выполнении огневых работ.

Горело дизельное топливо. На момент пожара на корабле находилось более 400 человек, их эвакуировали.


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