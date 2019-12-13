На российском крейсере «Адмирал Кузнецов» нашли второго погибшего
- 13.12.2019, 17:55
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На момент пожара на корабле находилось более 400 человек.
После тушения пожара на российском авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" нашли второго погибшего.
Об этом сообщает "Интерфакс-Россия" со ссылкой на пресс-службу Северного флота РФ:
"Офицер службы живучести крейсера "Адмирал Советского Союза Кузнецов", поиск которого не прекращался с начала возникновения аварийной ситуации, погиб. Военнослужащий был обнаружен поисковой группой в аварийном отсеке корабля", — говорится в сообщении.
"Офицер службы живучести корабля с первых минут возникновения задымления принял решение немедленно спуститься к месту проведения сварочных работ для обеспечения безопасной эвакуации рабочих предприятия".
Напомним, около 5:00 утра по Минску в России удалось ликвидировать открытое горение на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов".
Ранее сообщалось, что в результате пожара 1 человек погиб.
12 декабря в российском Мурманске в трюме первого енергоотсека крейсера "Адмирал Кузнецов" произошло возгорание при выполнении огневых работ.
Горело дизельное топливо. На момент пожара на корабле находилось более 400 человек, их эвакуировали.