На российском крейсере «Адмирал Кузнецов» нашли второго погибшего 13.12.2019, 17:55

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На момент пожара на корабле находилось более 400 человек.

После тушения пожара на российском авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" нашли второго погибшего.

Об этом сообщает "Интерфакс-Россия" со ссылкой на пресс-службу Северного флота РФ:

"Офицер службы живучести крейсера "Адмирал Советского Союза Кузнецов", поиск которого не прекращался с начала возникновения аварийной ситуации, погиб. Военнослужащий был обнаружен поисковой группой в аварийном отсеке корабля", — говорится в сообщении.

"Офицер службы живучести корабля с первых минут возникновения задымления принял решение немедленно спуститься к месту проведения сварочных работ для обеспечения безопасной эвакуации рабочих предприятия".

Напомним, около 5:00 утра по Минску в России удалось ликвидировать открытое горение на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов".

Ранее сообщалось, что в результате пожара 1 человек погиб.

12 декабря в российском Мурманске в трюме первого енергоотсека крейсера "Адмирал Кузнецов" произошло возгорание при выполнении огневых работ.

Горело дизельное топливо. На момент пожара на корабле находилось более 400 человек, их эвакуировали.