Какие авто станут «проходными» для пригона в Беларусь в 2020 году 13.12.2019, 18:07

В следующем году в заветный возраст «от 3 до 5 лет» попадает немало интересных моделей.

Иван Кришкевич для abw.by отобрал особо актуальные для тех белорусов, которые остаются верны свежей "бэушке" из Европы (об "американцах" поговорим в следующий раз).

Audi Q5 II

Q5 второго поколения вышел на рынок в 2017 году. Модель базируется на доработанной платформе MLB, из "приобретений" - пневмоподвеска в качестве опции, но в "базе" по-прежнему пружины. Сохранен и выбор между передним и полным приводом, но последний теперь - современный Quattro Ultra, то есть с двумя муфтами взамен прежнего межосевого дифференциала. А еще производство перенесено из Германии в Мексику…

В линейке моторов нам наиболее интересны 2,0-литровые TFSI (190-252 л.с.) и TDI (150-190 л.с.) - они сочетаются с 7-ступенчатым "роботом" DSG, но для дизельных версий еще была доступна 6-ступенчатая "механика". А вот 8-ступенчатый классический "автомат" ставят только на 3,0-литровые версии, но они уже не так интересны из-за высокой растаможки.

BMW 5-series (G30/G31)

Новое поколение пятой серии было официально представлено еще в октябре 2016 года, но продажи в Европе стартовали лишь в феврале 2017-го. "Пятерка" стала одной из первых моделей на новой платформе CLAR, что означает активное использование алюминиевых деталей как в подвеске, так и в кузове.

Ну а потенциальных покупателей европейских машин наверняка должны интересовать "проходные" моторы. К числу таковых можно с определенной натяжкой отнести 2,0- и 3,0-литровые бензиновый и дизельный варианты. Но если 520d был с самого начала, то более слабый 518d, как и бензиновый 520i, появится лишь ближе к лету, так что покупателям придется немного подождать.

Citroёn C3

Представленный еще летом 2016-го, на большинстве европейских рынков Citroёn C3 третьего поколения стартовал лишь в начале 2017 года. Несмотря на то что автомобиль построен на прежней платформе PF1 (а ее использовал еще Peugeot 206!), с точки зрения дизайна и интерьера был сделан значительный шаг вперед. Добавим к этому дополнительные возможности по индивидуализации - получим по-настоящему яркий городской автомобиль.

И конечно, новый С3 не разорит на растаможке, ведь бензиновая линейка моторов включает двигатели 1.0 и 1.2, причем последний доступен и в варианте с наддувом, так что диапазон мощности составляет 68-110 л.с. Если же нужен дизель, стоит учитывать, что поначалу С3 предлагали только с 1,6-литровым HDI (77-99 л.с.), а версия с турбодизелем 1.4 (102 л.с.) появилась чуть позже.

Citroёn C3 Aircross

Практически все сказанное выше относится и к компактному кроссоверу Citroёn C3 Aircross. Та же платформа и техническая начинка, что и у хэтчбека, но более крупный кузов, увеличенный дорожный просвет и 130-сильная версия 1,2-литрового двигателя в линейке. Однако модель вышла на рынок лишь в ноябре 2017-го, так что "проходной" по таможне она станет лишь ближе к концу следующего года.

Opel Crossland

Близкий аналог Citroёn C3 Aircross с оригинальным дизайном, производимый в Испании, - это Opel Crossland. О полном приводе остается только мечтать, но он в данном сегменте не особо и востребован. Зато бензиновые моторы, как и в случае с Citroёn, - "проходного” объема, а альтернатива "механике" - классический 6-ступенчатый "автомат".

Так, если речь идет о бензиновых версиях, то все сводится к различным модификациям 1,2-литрового двигателя с наддувом и без, с диапазоном мощности 81-130 л.с. Но дизельные версии в 2017 году оснащались только 1,6-литровым двигателем - 1,5-литровый появился лишь в 2018-м.

Ford Fiesta

Еще одна интересная модель для любителей компактных городских хэтчбеков. Новая Fiesta вышла на рынок летом 2017-го. Она стала чуть более крупной и менее "мультяшной", получила более строгий интерьер - в общем, в плане стилистики и размеров стала чуть ближе к семейству Focus, хотя по большому счету это эволюционное развитие модели прежнего поколения.

Основным двигателем для Fiesta является знаменитый 1.0 Ecoboost (85-140 л.с.), причем наиболее мощные версии могут быть оснащены классическим 6-ступенчатым "автоматом". Есть еще и 1,1-литровый "атмосферник" мощностью 70 или 85 л.с., а также турбодизель 1.5 TDCi (85-120 л.с.). Даже 200-сильная версия ST теперь оснащается 1,5-литровым EcoBoost. Жаль, что "заряженная" Fiesta станет "проходной" лишь весной 2021 года…

Nissan Micra

Новое поколение (К14) выпускается с декабря 2016 года, а на европейский рынок вышло в начале 2017-го. В отличие от предшественницы, которая была намеренно упрощена и практически опущена до уровня "бюджетника", новая Micra щеголяет "хищным" дизайном и стильным интерьером. Технически модель близка к Renault Clio предыдущего поколения, а выпускается она во Франции.

И двигатели самые что ни есть "проходные" по объему - 0.9 и 1.0, с наддувом и без, в диапазоне мощности 71-117 л.с. Плюс "реношный" турбодизель 1.5 dCi (90 л.с.), если он кому-то нужен в столь компактном автомобиле.

Peugeot 5008

По сути, это удлиненная 7-местная версия модели 3008, которая вышла на рынок еще в 2016 году. Со сменой поколений построенный на платформе EMP2 Peugeot 5008 стал больше похож на кроссовер, хотя по-прежнему доступен только с передним приводом. И в числе соперников у него теперь не компактвэны, а кроссоверы.

Если принципиальна стоимость растаможки, то напомним, что в линейке присутствует 1,2-литровый 3-цилиндровый турбомотор PureTech, развивающий 130 л.с. и 230 Нм, который можно получить вместе с 6-ступенчатой "механикой" или 6-ступенчатым "автоматом" (не "роботом"!). Новый 1,5-литровый 130-сильный турбодизель BlueHDi стали устанавливать лишь ближе к концу года, так что с этим вариантом придется повременить. Остальные версии оснащаются более объемными 1,6-литровыми бензиновыми (165-181 л.с.) и дизельными (120 л.с.) моторами, а еще есть 2,0-литровый HDI (177 и 180 л.с.), который шел в сочетании с 8-ступенчатым "автоматом".

Opel Grandland X

И здесь же расскажем о соплатформенном Opel Grandland X, который, впрочем, вышел на рынок лишь осенью 2017-го. Эта модель - ближайший "родственник" Peugeot 3008, так что получайте передний привод и французский инжиниринг, но в немецкой стилистике. Из "проходных" моторов - все тот же 130-сильный 1.2 с турбонаддувом, а кроме того, в 2017-м предлагали дизельные 1.6 и 2.0 CDTi. 1,5-литровый турбодизель и бензиновый 1.6 с турбонаддувом появились лишь в 2018-м.

Opel Insignia II

Второе поколение Insignia дебютировало в марте 2017-го, а летом начались европейские продажи модели. Семейство лишилось кузова седан, зато остались пятидверный фастбек и универсал, причем последний получил кросс-версию Country Tourer.

Наиболее мощные версии с 2,0-литровыми моторами (260-сильным бензиновым и 170/210-сильным дизельным) козыряют полным приводом и 8-ступенчатым "автоматом", остальным же модификациям положен передний привод и 6-ступенчатые МКПП и АКПП. Дизельные версии оснащаются 1,6-литровым турбодизелем, а вот бензиновые модификации комплектуют 1,5-литровым турбомотором (140-165 л.с.), который наиболее интересен с точки зрения растаможки.

Skoda Karoq

В следующем году локализованный Karoq наконец-то можно будет купить и на нашем рынке. Ну а подержанные европейские экземпляры станут "проходными" во второй половине 2020-го. Компактный кроссовер, как и его ближайшие "родственники" VW Tiguan и SEAT Ateca, построен на фольксвагеновской платформе MQB, доступен с передним и полным приводом.

С точки зрения растаможки в первую очередь интересны версии 1.0 TSI (115 л.с.) и 1.5 TSI Evo (150 л.с.). Но обе доступны только с передним приводом, 6-ступенчатой "механикой" или 7-ступенчатой DSG. Аналогичным образом дело обстоит и с 1,6-литровым дизелем (115 л.с.). Так что, если нужен полный привод, придется обращаться к 2,0-литровым бензиновым или дизельным версиям (150-190 л.с.).

Volkswagen Arteon

Престижный купеобразный лифтбек на европейском рынке заменил сразу и Passat CC, и не очень успешный Phaeton. Автомобиль во многом унифицирован с семейством Passat, однако динамичный силуэт кузова с безрамочными дверями, дорогое оснащение и эффект новизны - сильные козыри этой модели перед ближайшим "родственником".

Конечно, можно сэкономить на растаможке, взяв версию с двигателем 1.5 TSI Evo (150 л.с.). Однако новейший фольксвагеновский двигатель с системой отключения двух цилиндров куда сложнее предшественника 1.4 TSI и пока мало знаком нашим сервисменам. Поэтому есть резон обратить внимание на 2,0-литровые версии, причем TDI. Моторы с одинарным наддувом развивают 150 или 190 л.с., Biturbo - 240 л.с. Есть и бензиновые 2.0 TSI (190-280 л.с.). 6-ступенчатая "механика" положена только 150-сильным версиям, все остальные оснащаются 7-ступенчатым "роботом" DSG (DQ500), а версии от 240 л.с. - полным приводом 4Motion.

Volvo XC60

Второе поколение XC60 не зря похоже на модель XC90: новый кроссовер построен на той же платформе SPA, по многим узлам унифицирован со "старшим братом". В общем, с этой моделью можно получить все технологии флагманских Volvo, но в более компактном кузове и за меньшие деньги.

Выбор сводится с бензиновым и дизельным двигателям 2.0 мощностью 190-320 л.с. Разумеется, все они с турбонаддувом, а наиболее мощные еще и дополнены механическим нагнетателем. Коробка передач - только 8-ступенчатый "автомат", а вот привод вовсе не обязательно полный: базовые версии доступны в варианте 2WD.