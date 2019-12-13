Назван лучший фильм этого года 13.12.2019, 18:16

Он появился на экранах летом.

Эксперт журнала The Hollywood Reporter Тодд МакКарти назвал лучшие фильмы 2019 года. Лидером рейтинга стала лента американского режиссера Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде», говорится на сайте издания, пишет korrespondent.net.

Главные роли в фильме, который вышел в прокат летом этого года, исполнили голливудские звезды Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо.

"Серебро" у криминального триллера режиссеров Бена и Джошуа Сэфди «Неограненные драгоценности». В главной роли - Адам Сэндлер.

Тройку лидеров замыкают «Маленькие женщины» Греты Гервиг с Сиршей Ронан, Эммой Уотсон и Тимоти Шаламе.

Также в десятке лучших кинокартин 2019 года:

«Ирландец», режиссер Мартин Скорсезе,

«Портрет девушки в огне», режиссер Селин Сьямма,

«Последний черный в Сан-Франциско», режиссер Джо Талбот,

«Ford против Ferrari», режиссер Джеймс Мэнголд,

«1917», режиссер Сэм Мендес.