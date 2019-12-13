Пропагандистов российского «НТВ» в Борисполе развернули обратно в РФ 13.12.2019, 18:20

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Украинские пограничники не поверили цели приезда россиян.

Съемочную группу российских пропагандистов телеканала «НТВ» не пустили в Украину, когда те проходили пункт контроля в аэропорту «Борисполь».

Об этом в эфире НТВ сообщил один из ведущих телеканала Сергей Савин, пишет сайт unian.net.

По его словам, они сразу рассказали пограничникам о том, кто они такие, откуда и назвали цель поездки. Россияне утверждали, что приехали в Украину узнать больше о деле убитого Павла Шеремета, газовых переговорах и обмена пленными.

Во время проверки документов все проходило вежливо и дипломатично, подчеркнул Савин.

«Затем пригласили к ответственному лицу, было вручено решение: отказ в пересечении государственной границы на въезд в Украину. Официальная причина – я не смог подтвердить цель запланированного пребывания здесь», – сказал он.