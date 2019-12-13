Заико: Переизбыток кадров сегодня только в администрации Лукашенко и правительстве 11 13.12.2019, 18:31

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Леонид Заико

Проблема с кадрами во всех сферах будет только усугубляться.

Экономист Леонид Заико объяснил «Радыё Рацыя», почему в стране дефицит медицинских работников.

В Беларуси не хватает 6 тысяч врачей и медсестер. Такое количество вакансий официально зарегистрировано в общенациональном банке вакансий.

- Кадровая проблема для медиков всегда была острой. Переизбыток кадров сегодня в стране в администрации Лукашенко и в правительстве. Но никто это почему-то не обсуждает, - говорит Заико.

Полагаю, что все это связано с общим состоянием медицины в Беларуси. Работа сложная, проблемы системные. В некоторых больницах мест для пациентов не хватает, посмотрите, какие очереди в поликлиниках. Все это издержки бесплатной медицины. Хотите лечиться с комфортом - платите. Во многих странах, кстати, платная и страховая медицина.

А вообще, в нашей стране отсутствует такое требование к человеку, чтобы он был здоровым. За границей наниматель прежде всего смотрит на состояние здоровья работника и никогда не отдаст предпочтение тому, кто курит и употребляет алкоголь. Современный зарубежный работник - человек, который ведет здоровый образ жизни. А вы посмотрите, что у нас в поликлиниках делается, сколько молодых людей уже больны. Не каждый врач выдержит, нагрузка очень большая.

- В Польше сделали льготы для белорусских медиков, чтобы привлечь их приезжать на работу. Значит, кадровая проблема в Беларуси будет еще больше?

- Как говорится, рыба ищет где глубже, а человек, где лучше. Поэтому, если есть заманчивое предложение, кто-то на него и откликнется. Но ведь это не только в медицинской отрасли. Уезжают на работу хорошие строители, айтишники...

Миграция работников - это нормальное явление. Сделайте лучшие условия дома - и никто никуда не поедет.